Νίκη: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει πως οι εξελίξεις για τη Μονή Σινά είναι θετικές – Τα ερωτήματα παραμένουν»

«Η κυβέρνηση προσπαθεί με τις γενικεύσεις και τα αίολα επιχειρήματα να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για τις εξελίξεις» στο θέμα της Μονής του Σινά «ώστε μέσα στην γενική ασάφεια, να μη χρειάζεται να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Νίκη.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει πως οι εξελίξεις για το μέλλον της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά είναι θετικές. Προσπαθεί να μας πείσει υπέρ μίας συμφωνίας μεταξύ του κράτους της Αιγύπτου και της μοναστικής κοινότητας, την οποία κανείς δεν έχει δει, κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό της με λεπτομέρειες ακριβώς, πλην των άμεσα εμπλεκόμενων. Προσπαθεί, με τις γενικεύσεις και τα αίολα επιχειρήματα της, να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα, ώστε μέσα στη γενική ασάφεια να μη χρειάζεται να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. Και καταγγέλλει όλους όσοι από ενδιαφέρον ρωτούν ότι λειτουργούν σε βάρος της πατρίδας», σημειώνει η Νίκη και διερωτάται:

«Ισχύει ή δεν ισχύει η πληροφορία πως δεν έχει κατατεθεί αίτηση αναίρεσης της απόφασης του δικαστηρίου της Ισμαηλίας στον “Άρειο Πάγο” της Αιγύπτου;

Ισχύει ή δεν ισχύει ότι στο εφετείο δεν είχαν προσκομιστεί οι διεθνείς συμβάσεις και δη αυτή της Ουνέσκο, που αναγνωρίζει πως η επίδικη έκταση ανήκει στην Ιερά Μονή;

Ισχύει ή δεν ισχύει πως ακριβώς αυτό το σημείο ήταν ο μοχλός πίεσης και εκβιασμού της μοναστικής κοινότητας, προκειμένου να συρθεί σε αυτήν την επονείδιστη συμφωνία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση;».

«Και επιτέλους, πότε θα δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο τόσο της συμφωνίας όσο και της περίφημης απόφασης που θα ανακοινωνόταν στις 24 Οκτωβρίου και λειτούργησε πιεστικά προς τη μοναστική κοινότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.