Στιγμές αγωνίας στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ: Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του και βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης – ΒΙΝΤΕΟ

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Τις τρομακτικές στιγμές, κατά τις οποίες ένα επιβατικό αεροσκάφος της Jet2 βγαίνει εκτός διαδρόμου προσγείωσης, στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, στη Βρετανία, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων της καταιγίδας «Booelo», αποτυπώνει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό, το αεροσκάφος φαίνεται να πλησιάζει τον διάδρομο. Καθώς προσγειώνεται στην άσφαλτο, το αεροπλάνο ανασηκώνεται ελαφρά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ταλάντευση στον αέρα.

Στην αμέσως επόμενη επαφή με το έδαφος, η μύτη του αεροσκάφους είναι στραμμένη εκτός του διαδρόμου.

Λόγω της ταχύτητας, το αεροπλάνο βγαίνει από την άσφαλτο και κινείται στο γρασίδι, ενώ σκόνη και λάσπη εκτινάσσονται από τους τροχούς.

Χάρη στις έγκαιρες ενέργειες των πιλότων, η πορεία διορθώθηκε, με το αεροσκάφος να επιστρέφει στον διάδρομο και να ευθυγραμμίζεται πλήρως.

Από την προσγείωση-θρίλερ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το σκηνικό της κακοκαιρίας

Εκπρόσωπος της εταιρείας Jet2 δήλωσε στην εφημερίδα Mirror: «Η πτήση LS1310 από τη Βενετία προς το Μπέρμιγχαμ μετακινήθηκε προσωρινά εκτός του διαδρόμου προσγείωσης μετά την προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, εξαιτίας των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που προκάλεσε η καταιγίδα “Booelo”».

«Το αεροσκάφος επέστρεψε αμέσως στον διάδρομο και τροχοδρόμησε προς τη θέση στάθμευσης. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι αποβιβάστηκαν κανονικά».

Jet2 LS1310 via Flightradar24 data. https://t.co/vsrNdyF42V — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 25, 2026

Η συγκεκριμένη προσγείωση αποτέλεσε μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκαλώντας δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και πολύωρες καθυστερήσεις.