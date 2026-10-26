Ιορδανία: Αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Η Ιορδανία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία, στοχεύοντας ομάδες τις οποίες συνδέει με την πολύνεκρη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ. Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τριών ανδρών, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν η στρατιωτική επιχείρηση έγινε σε συντονισμό με τη Δαμασκό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πολεμική Αεροπορία της Ιορδανίας πραγματοποίησε επιδρομές στη νότια Συρία, πλήττοντας τοποθεσίες που οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν «κρησφύγετα τρομοκρατών».
  • Οι ιορδανικές αρχές συνδέουν τις συγκεκριμένες ομάδες με την επίθεση της Παρασκευής σε εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, από την οποία εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν.
  • Τα ξημερώματα ανακοινώθηκε η σύλληψη τριών ανδρών, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τη Δαμασκό.

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Η Πολεμική Αεροπορία της Ιορδανίας πραγματοποίησε επιδρομές στη νότια Συρία, πλήττοντας τοποθεσίες που οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν «κρησφύγετα τρομοκρατών». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τη διαπίστωση των ιορδανικών αρχών ότι οι δράστες της πρόσφατης επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία συνδέονταν με «τρομοκρατικές ομάδες» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι τα μαχητικά αεροσκάφη «κατέστρεψαν θέσεις τρομοκρατών», ενώ «πολλά μέλη» των ομάδων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Οι ιορδανικές αρχές συνδέουν τις συγκεκριμένες ομάδες με την επίθεση της Παρασκευής σε εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, από την οποία εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν.

Τα ξημερώματα, οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη τριών ανδρών, τους οποίους συνδέουν με την πολύνεκρη επίθεση.

Μέχρι στιγμής, οι συριακές αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως για τις αεροπορικές επιδρομές, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τη Δαμασκό.

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