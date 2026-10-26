Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» Τσαρούχα και Πηλοΐδης – Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο Τάσος Πηλοΐδης κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ ο Ηλίας Κορομηλάς και η Βασιλική Τσαρούχα τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Παράλληλα, στους δύο τελευταίους επιβλήθηκε απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ με οποιονδήποτε τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί οι απολογίες του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ, του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία, Γιώργου Μαυραγάνη, οι οποίοι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Τη δική τους εκδοχή για όσα τους αποδίδονται στην υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ παρουσίασαν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι.

Ο Ηλίας Κορομηλάς κλήθηκε να απαντήσει για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ. Στην απολογία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαδικασία ορισμού των διαιτητών, απορρίπτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να μπορούσε να επηρεάσει τις σχετικές αποφάσεις. «Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), ούτε είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες», φέρεται να ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα διαιτησίας.

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε, επίσης, την επάρκεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος του βασίζονται ουσιαστικά σε δύο μαρτυρικές καταθέσεις, χωρίς να συνοδεύονται από συγκεκριμένα αντικειμενικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν την προσωπική του εμπλοκή.

O Ηλίας Κορομηλάς υποστήριξε ακόμη ότι έλαβε συνολικά λίγο λιγότερο από 270.000 ευρώ από την Euroleague για την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο, πριν αποχωρήσει: 193.000 ευρώ για τη συμμετοχή του και 70.000 ευρώ ως μπόνους, επειδή δεν είχε υποπέσει σε κανένα παράπτωμα στη διεθνή διοργάνωση. Τα χρήματα, όπως ανέφερε, πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εκδόθηκαν τα απαραίτητα παραστατικά, ενώ στη συνέχεια ένα μεγάλο ποσό αναλήφθηκε λόγω προσωπικών θεμάτων με στενό πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Το ζήτημα αφορά και τα 102.000 ευρώ που βρήκε η αστυνομία στην κατ’ οίκον έρευνα μετά τη σύλληψή του. Πριν από την απολογία του κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.

Στην απολογία της, η Βάσω Τσαρούχα αρνήθηκε τις 13 περιπτώσεις δωροληψίας που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο, λέγοντας ότι τα καταγγελλόμενα για την ίδια έχουν προκύψει από την αντιπαλότητα που είχε αναπτύξει με ορισμένους παράγοντες του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

Στην ίδια γραμμή και ο Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος κατηγορείται για δυο περιπτώσεις δωροληψίας. Ο ίδιος μάλιστα μηνύει τον έναν από τους δύο μάρτυρες-κλειδιά στην υπόθεση, τον επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη δύο ομάδων μπάσκετ, ψευδή κατάθεση, για τα όσα του καταλογίζει με την κατάθεσή του.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος πήρε θέση και για το περιστατικό με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, σε αγώνα του Μαρτίου του 2018 μεταξύ του Φάρου Λάρισας και του Άρη, όταν ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ήταν στον πάγκο του Άρη και είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές από τον πάγκο. Ο κ. Πηλοΐδης εμπλέκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και απάντησε ότι «εγώ δεν θα έβλαπτα ποτέ έναν θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη» και αρνείται τη συγκεκριμένη πράξη.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης του Βαγγέλη Λιόλιου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ένταλμα σημειώνεται ότι από τις καταθέσεις, τα έγγραφα και τις εκθέσεις, σε συνδυασμό με την απολογία του, προκύπτουν «σοβαρές ενδείξεις ενοχής» για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση, ενώ οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του «στο παρόν δικονομικό τουλάχιστον στάδιο δεν κρίνονται πειστικοί».

Ο δικαστικός λειτουργός αναφέρεται στην «ιδιαίτερη απαξία» των αποδιδόμενων αδικημάτων: προσφορά και υπόσχεση δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της ανέλιξης ως διαιτητή αλλά και χρηματικών παροχών, με σκοπό τον επηρεασμό του αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, σκοπός που κατά το ένταλμα «και επετεύχθη».

Μεταξύ των αγώνων περιλαμβάνονται αγώνες σε στοιχηματικές διοργανώσεις, αλλά και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, του Πρωταθλήματος Εφήβων και του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος. Ο κ. Λιόλιος φέρεται να ενεργούσε ως πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών και ως de facto πρόεδρος της ομάδας, ενώ κατά τον χρόνο επιμέρους πράξεων ήταν και πρόεδρος της ΕΟΚ, δρώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, «χωρίς κανέναν δισταγμό και από ταπεινά αίτια», μέσω «θεσμικών και εξωθεσμικών προσβάσεων» σε διαιτητές.

Για την προσωρινή κράτηση κρίθηκε ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι «πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα», χωρίς να αρκεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος. Συνεκτιμήθηκαν η εξακολουθητική δράση του διαχρονικά στο συγκεκριμένο πεδίο μέσω προσώπων του περιβάλλοντός του, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητές, καθώς και το ότι διατηρεί πλείστες γνωριμίες και επαφές με σχεδόν το σύνολο των παραγόντων του χώρου της καλαθοσφαίρισης.