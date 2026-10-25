Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης

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Την προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, και του στενού συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση που αφορά καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Με τις δύο νέες προφυλακίσεις, ο αριθμός των προσωρινά κρατουμένων ανέρχεται σε τρεις, καθώς είχε προηγηθεί η αντίστοιχη απόφαση για τον Πέτρο Παπαπέτρου. Η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε συνολικά 12 ώρες.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος

Ο Βαγγέλης Λιόλιος απολογήθηκε επί 3,5 ώρες, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΕΟΚ αρνήθηκε τις κατηγορίες, δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι είχε δεχθεί «πόλεμο» με στόχο την απομάκρυνσή του από την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Κατά την απολογία του, επικαλέστηκε οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του.

Όπως ανέφερε, ο τελευταίος έλεγχος πραγματοποιήθηκε το 2025, αφορούσε τα έτη 2019-2020 και κάλυψε το σύνολο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν στοιχεία που σχετίζονται με τον Προμηθέα Πατρών, την επιχείρησή του στον χώρο της εστίασης και την ΕΟΚ.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε επίσης ότι οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε τραπεζικές θυρίδες και λογαριασμούς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς να εντοπιστούν ύποπτα στοιχεία.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαυραγάνης αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της απολογίας του, η οποία ολοκληρώθηκε σε 40 λεπτά.

Σε βάρος του έχουν καταθέσει σειρά μαρτύρων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ενεργούσε ουσιαστικά για λογαριασμό του Βαγγέλη Λιόλιου, ζητώντας τη χειραγώγηση αγώνων. Παρά τις συγκεκριμένες καταθέσεις, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε όσα του αποδίδονται.

Τη Δευτέρα οι απολογίες Τσαρούχα, Κορομηλά και Πηλοΐδη

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται τη Δευτέρα, με τις απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.

Πρόκειται για την εν ενεργεία διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σε θέματα διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί να απολογηθούν το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.