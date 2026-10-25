Την εμπλοκή της Ευρώπης ζητά η Μόσχα στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόκειται για νέο μήνυμα από τη Ρωσία την στιγμή που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ανακοινώσει ότι οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, πιθανότατα στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ «η Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες σχετικά με μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία, διότι η θέση της θα μπορούσε να είναι κρίσιμης σημασίας».

«Προηγουμένως, φαινόταν πως μετά το Άνκορατζ η αμερικανική διοίκηση ενδεχομένως θα μπορούσε να υπαγορεύσει κάτι και να αναγκάσει το Κίεβο να συμμορφωθεί. Όμως, μέχρι στιγμής, στην πραγματικότητα αυτό δεν λειτούργησε», είπε ο Γιούρι Ουσακόφ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε το 2025 στο Άνκορατζ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτό διότι δεν επαρκεί να μιλάμε μονάχα στο Κίεβο, πρέπει να μιλάμε με όλη την Ευρώπη, που στηρίζει πλήρως το Κίεβο», τόνισε.

Πάντως, σήμερα, ο Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ μετά την Ημέρα Εθνικής Ενότητας της Ρωσίας την 4η Νοεμβρίου». Επανέλαβε, μάλιστα, τις αναφορές από το Κρεμλίνο αυτήν την εβδομάδα σχετικά με την προθυμία του Πούτιν να επαναληφθούν οι συνομιλίες με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ακόμη τον επόμενο μήνα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι εκπρόσωποι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ συμφώνησαν να συναντηθούν σε τεχνικό επίπεδο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι, προσθέτοντας ότι ελπίζει να ακολουθήσει συνάντηση των ηγετών τους.

Στις σημερινές του δηλώσεις ο Γιούρι Ουσακόφ άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει». Η προτεινόμενη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα διεξαχθεί στην Κίνα τη 18η και 19η Νοεμβρίου. Πάντως, ενημέρωσε ότι μια ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ στη Σεντζέν δεν έχει συμφωνηθεί.