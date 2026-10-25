Ουκρανία – Ρωσία: Εκατέρωθεν αεροπορικές επιθέσεις με νεκρούς – Νύχτα τρόμου σε Χάρκοβο και Μπέλγκοροντ, πλήγμα σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

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Σε μια νυχτερινή, σφοδρή έξαρση των εχθροπραξιών, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε εμπορικό πλοίο που κατευθυνόταν στο λιμάνι της Τσορνομόρσκ, την ίδια ώρα που οι εκατέρωθεν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) προκάλεσαν νεκρούς και καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές, τόσο στην ουκρανική επικράτεια όσο και στις ρωσικές μεθοριακές περιφέρειες.

Ρωσικά πλήγματα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας την Κυριακή, ρωσικά drone έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εμπορικό φορτηγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Τσορνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό του ουκρανικού στρατού.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν ένα κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ένα κέντρο διανομής και έναν τερματικό σταθμό μεταφορών στην πόλη του Χαρκόβου.

Το ρωσικό υπουργείο ισχυρίστηκε ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις αξιοποιούνταν για την αποθήκευση και διανομή φορτίων διπλής χρήσης για τις ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Russia destroyed Epicentr shopping mall in Kharkiv this evening. https://t.co/L6KSmhsGor — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 25, 2026



Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του ρωσικού ΥΠΑΜ.



Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ, ανέφερε ότι ένα επιθετικό drone (turbojet) έπληξε την συνοικία Νοβομπαβάρσκι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις —ανάμεσά τους και τρεις διασώστες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης— και να προκληθεί πυρκαγιά σε μονοκατοικία.

Ιδιαίτερα φονική ήταν η επίθεση με ρωσικό drone σε συγκρότημα πολυκατοικιών στην πόλη Σινέλνικοβε της περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ.

At least 3 people have been killed and at least 8 injured in a Russian drone strike on Synelnykove – Regional Administration‼️ ​A fire broke out on the fourth floor of an apartment building. A store and several vehicles were also damaged. ​An 11-year-old girl is among the wounded. — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 24, 2026



Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 13.



Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης Ντνιπροπετρόβσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι τα εχθρικά πυρά χτύπησαν την πολυκατοικία το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, προκαλώντας πυρκαγιά στον τέταρτο όροφο και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε παρακείμενα εμπορικά καταστήματα και σταθμευμένα ιδιωτικά οχήματα.



Οι βομβαρδισμοί στο Σινέλνικοβε και το Χάρκοβο συνέπεσαν με ένα ευρύτερο κύμα ρωσικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά οικισμών και υποδομών έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, εχθρικό drone έπληξε πενταώροφη πολυκατοικία στην κεντρική πόλη Βίνιτσα, τραυματίζοντας έξι πολίτες, καταστρέφοντας τέσσερα διαμερίσματα και αναγκάζοντας τις αρχές στην εσπευσμένη εκκένωση 15 ηλικιωμένων από γειτονικό ιδιωτικό οίκο ευγηρίας.

A Russian strike drone hit a five-story apartment building in Vinnytsia early Sunday, injuring six people and destroying four apartments. An adjacent nursing home was damaged, forcing the evacuation of 15 elderly residents as rescuers cleared debris. https://t.co/r1SrUZIQig — KyivPost (@KyivPost) October 25, 2026

Νυχτερινές επιθέσεις ουκρανικών drone

Την ίδια ώρα, οι τοπικές ρωσικές αρχές ανέφεραν σοβαρές ζημιές και θύματα από νυχτερινές επιθέσεις ουκρανικών drone σε συνοριακές και βιομηχανικές περιοχές της Ρωσίας.

Στην πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, η επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 13, όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή.

Overnight Ukrainian drone attacks killed three people in southwestern Russia’s Belgorod region and damaged an industrial site in the Perm region of the Ural Mountains, officials said Sunday. Russia’s Defense Ministry said that its drones had struck a cargo vessel bound for the Black Sea port of Chornomorsk during an overnight attack. https://t.co/a3ZAT7KEDi — The Moscow Times (@MoscowTimes) October 25, 2026



Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Αλεξάντερ Σουβάγιεφ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 30 συγκροτήματα διαμερισμάτων, 35 αυτοκίνητα, τέσσερις μονοκατοικίες, τρία διοικητικά κτίρια, οκτώ εμπορικά καταστήματα και τρεις δομές κοινωνικής μέριμνας».

Επιπλέον, οι αρχές ανέφεραν ότι ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε σε χωριό κοντά στην πόλη Σεμπέκινο.

Παράλληλα, επίθεση με drone στην περιφέρεια Περμ της Ρωσίας προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε εργαζόμενοι, όπως δήλωσε την Κυριακή ο περιφερειακός κυβερνήτης Ντμίτρι Μαχόνιν.



Ο ίδιος ανέφερε μέσω της κρατικά υποστηριζόμενης εφαρμογής MAX ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν αμέσως στο σημείο και ότι στους τραυματίες παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση των ζημιών που υπέστη η βιομηχανική μονάδα.