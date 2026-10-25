Ιράν: Κατέρριψε drone των ΗΠΑ πάνω από την Μπαντάρ Αμπάς – Φόβοι για επανέναρξη συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

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Νέα επικίνδυνη τροπή λαμβάνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η κατάρριψη ενός φερόμενου αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) πάνω από το νότιο Ιράν έρχεται να προστεθεί στις ανοικτές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για άμεσα στρατιωτικά πλήγματα.

Κατάρριψη drone στο Μπαντάρ Αμπάς

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία Tasnim και Mehr, οι δυνάμεις αεράμυνας του Ιράν κατέρριψαν το πρωί της Κυριακής ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πάνω από τη στρατηγικής σημασίας παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Αμπάς και την περιοχή Τζασκ στα νότια της χώρας.



Όπως διευκρινίστηκε, το UAV που παραβίασε τον εναέριο χώρο καταστράφηκε από τα πυρά των συστημάτων αεράμυνας του Στρατού, υπό την καθοδήγηση του δικτύου αεράμυνας της νοτιοανατολικής περιφέρειας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για αεροσκάφος τύπου LUCAS, αμερικανικής κατασκευής.



Τραμπ: «Ακόμη και αύριο» πιθανό το στρατιωτικό πλήγμα

Το περιστατικό σημειώνεται στον απόηχο των προειδοποιήσεων που απηύθυνε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταφέρουν στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν ακόμη και «αύριο» [σ.σ. Κυριακή], εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία.

Παράλληλα, η εφημερίδα Wall Street Journal αποκάλυψε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου «USS George Washington» βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το ενδεχόμενο άμεσης πολεμικής δράσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύετε πραγματικά ότι πρόκειται να σας πω αν πρόκειται να το κάνω;».

US President Donald Trump says Washington could strike Iran as soon as “tomorrow,” or reach “big, beautiful” agreement with Tehran, amid reports that he’s weighing renewed attacks on country https://t.co/z9MemSKFcS — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 25, 2026



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει ακόμη τη δυνατότητα να αποφύγει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση καταλήγοντας σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά το πρόβλημα είναι: θα τηρήσουν τη συμφωνία;», σημείωσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο κεντρικός του στόχος είναι να εμποδίσει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, τονίζοντας ότι μια προηγούμενη αμερικανική επιχείρηση με βομβαρδιστικά B-2 δεν ήταν καταλυτική.

«Πρέπει να το κάνω μόνιμο. Αρχικά, αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που το κάνω».

Φόβοι για αντίποινα

Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνουν οι New York Times, στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, αξιωματούχοι εκφράζουν σοβαρούς φόβους ότι το Ιράν βρίσκεται σε «προχωρημένο στάδιο» σχεδιασμού επιθέσεων εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων.

Περισσότερα, στην Τεχεράνη επικρατεί η πεποίθηση ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το τρίτο μεγάλο στρατιωτικό τους χτύπημα μέσα σε διάστημα 16 μηνών, σε μια τελική προσπάθεια να εξαναγκάσουν το Ιράν σε υποταγή απέναντι στα αμερικανικά αιτήματα.

Αυστηρό μήνυμα από τη Τεχεράνη

Από την πλευρά της ιρανικής ηγεσίας, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει με αποφασιστικότητα σε κάθε πρόκληση.

«Θα δώσουμε μια μη αναμενόμενη απάντηση σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», δήλωσε.

«Δεν έχουμε να πούμε τίποτα καινούργιο, οι Αμερικανοί περιήλθαν σε τέλμα εξαιτίας εσφαλμένων υπολογισμών και πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να σωθούν. Οι απειλές για ευρείας κλίμακας πόλεμο ή τρομοκρατία δεν θα υποχρεώσουν το ιρανικό έθνος να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του».



«Οδεύουμε προς νέο γύρο συγκρούσεων»

Σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στο δίκτυο Al Jazeera, ο Μοχάμαντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, υπογράμμισε ότι τα τελευταία γεγονότα δείχνουν επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, παρά την προοπτική ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Υπάρχουν πολλά μηνύματα και μια έντονη ρητορική που υποδηλώνουν ότι οδεύουμε προς έναν ακόμη γύρο συγκρούσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αναλυτής σημείωσε επίσης ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε πρόσφατα μυστική επίσκεψη στο Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ μεταφέρουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ουάσινγκτον εκκενώνει ορισμένες από τις διπλωματικές αποστολές και στρατιωτικές βάσεις της στην περιοχή.

«Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιάζουν έναν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν, είτε σύντομα είτε πολύ σύντομα», ανέφερε.

«Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους είναι ότι, αυτός ο επόμενος γύρος συγκρούσεων θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνος και καταστροφικός από τον προηγούμενο».