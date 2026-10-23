ΗΠΑ: «Πιθανό ένα πλήγμα στο Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο» λέει ο Τομ Μπάρακ – Τον διαψεύδει ο Τραμπ

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Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός διπλωμάτης Τομ Μπάρακ, μετά τις επαναλαμβανόμενες απειλές της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ, τις τελευταίες ημέρες.

«Θα μπορούσε να γίνει ένα πλήγμα αυτό το Σαββατοκύριακο; Ασφαλώς» είπε ο Μπάρακ, που είναι πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον influencer Μάριο Νόφαλ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία, διαθέσιμος και προσβάσιμος και βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και πολλούς μήνες», πρόσθεσε ο Μπάρακ.

Τραμπ: «Δεν έχω ιδέα για κάτι τέτοιο»

Λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τα λεγόμενο του Τομ Μπαρακ.

Όταν ρωτήθηκε για ένα πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το είπε αυτό ο πρέσβης μας στην Τουρκία; Είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, δεν έχω ιδέα για κάτι τέτοιο».

Trump on the possibility of attacking Iran this weekend: I don’t know anything about it A reporter asked US President Donald Trump about the possibility of the US ambassador to Turkey saying that an attack on Iran this weekend was “absolutely” possible. Trump replied: “He’s a powerful man, I think. I don’t know anything about it.” — Open Source Intel (@Osint613) October 23, 2026

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, σχεδόν οκτώ μήνες από την έναρξη του πολέμου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι σύντομα θα λάβει μια «απόφαση» για το Ιράν, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό δεν θα γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο Τραμπ στηρίζει δημοσίως ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης, είπε από την πλευρά του ότι η μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή της Τεχεράνης είναι η «ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος.