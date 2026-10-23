Τομ Μπάρακ: «Γελοίο να διαφωνούν Ελλάδα και Τουρκία – Πρέπει να συντονιστούν και να πουν “έχουμε δύο ενεργειακούς διαδρόμους”»

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Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, υποστηρίζοντας πως οι δύο χώρες θα πρέπει να «τα βρουν» με αιχμή τα ενεργειακά.

«Η Ελλάδα και η Τουρκία τσακώνονται από πάντα, πράγμα που είναι γελοίο» ανέφερε σε συνέντευξή του ο Τομ Μπάρακ.

«Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να συντονιστούν μεταξύ τους και να πουν: “Τέλεια, θα έχουμε δύο ενεργειακούς διαδρόμους και θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον» πρόσθεσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

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