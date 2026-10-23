Τομ Μπάρακ: «Γελοίο να διαφωνούν Ελλάδα και Τουρκία – Πρέπει να συντονιστούν και να πουν “έχουμε δύο ενεργειακούς διαδρόμους”»

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, υποστηρίζοντας πως οι δύο χώρες θα πρέπει να «τα βρουν» με αιχμή τα ενεργειακά.
«Η Ελλάδα και η Τουρκία τσακώνονται από πάντα, πράγμα που είναι γελοίο» ανέφερε σε συνέντευξή του ο Τομ Μπάρακ.
«Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να συντονιστούν μεταξύ τους και να πουν: “Τέλεια, θα έχουμε δύο ενεργειακούς διαδρόμους και θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον» πρόσθεσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.
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U.S. Ambassador to Türkiye Tom Barrack:
Greece and Türkiye have been arguing forever, which is ridiculous.
All they have to do is align with each other and say, “Great, we’re going to have two energy corridors, and we’re going to help each other.”
Source: @MarioNawfal https://t.co/YInOf9xBAW
— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026