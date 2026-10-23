ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας. Παράλληλα, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αλληλεγγύη στον ιορδανικό λαό και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

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Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.
  • Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, το ΥΠΕΞ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων.
  • Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ιορδανικό λαό και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

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«Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, την αλληλεγγύη μας στον ιορδανικό λαό και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

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