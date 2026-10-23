ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.
«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, την αλληλεγγύη μας στον ιορδανικό λαό και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Greece unequivocally condemns the heinous terrorist attack on the Greek Orthodox Church of St. George in Karak, #Jordan 🇯🇴.
@ForeignMinistry @JPatriarchate @GreeceinJordan https://t.co/AjgC3pRvp2
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 23, 2026