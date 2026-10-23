«Έρχεται» ψηφιακή παρακολούθηση των εξετάσεων οδήγησης – Τι λέει ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και των εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών, καθώς και στη δημιουργία ενός πλήρως ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των πινακίδων κυκλοφορίας, προχωρούν τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, σε συνέντευξή του στηνΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε, στόχος των νέων παρεμβάσεων είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η καλύτερη παρακολούθηση των εξετάσεων οδήγησης, αλλά και η διασφάλιση ότι η διάθεση των πινακίδων θα πραγματοποιείται με σαφείς και ελέγξιμους κανόνες.

Για τις συγκεκριμένες αλλαγές υλοποιείται προγραμματική συμφωνία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ψηφιοποιούνται η εκπαίδευση και οι εξετάσεις οδήγησης

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, η νέα διαδικασία θα καλύπτει τόσο την εκπαίδευση όσο και την εξέταση των υποψήφιων οδηγών, με στόχο να περιοριστούν οι δυνατότητες αδιαφανών πρακτικών και να ενισχυθεί ο έλεγχος.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ψηφιακή παρακολούθηση της διαδικασίας των εξετάσεων, ενώ στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η καταγραφή παρουσιών, η χρήση ψηφιακών μέσων και η ηλεκτρονική κλήρωση των εξεταστών.

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και στην απλούστευση των διαδικασιών για τους πολίτες.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ανέφερε ότι η προγραμματική συμφωνία με το ΙΤΕ βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης του νέου συστήματος.

Ψηφιακή διαχείριση των πινακίδων κυκλοφορίας

Μία ακόμη αλλαγή αφορά τη διαχείριση των πινακίδων κυκλοφορίας, με την ψηφιοποίηση της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της διαδικασίας διάθεσής τους.

Όπως σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το νέο σύστημα θα επιτρέπει την καλύτερη εποπτεία των διαθέσιμων πινακίδων, αλλά και την καταγραφή του ποια πινακίδα διατίθεται σε ποιον, ώστε η διαδικασία να είναι διαφανής και ελέγξιμη.

Η παρέμβαση συνδέεται και με την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς στη διαθεσιμότητα πινακίδων. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ενδέχεται να έχουν υπάρξει ελλείψεις, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η ταξινόμηση των νέων οχημάτων και οι μεταβιβάσεις μεταξύ ιδιωτών πραγματοποιούνται ήδη ψηφιακά. Η νέα παρέμβαση αφορά ειδικότερα τη διαχείριση και τη διάθεση των πινακίδων, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

470.000 ψηφιακές μεταβιβάσεις οχημάτων

Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα οχήματα, ο γενικός γραμματέας σημείωσε ότι περίπου 470.000 μεταβιβάσεις οχημάτων, έχουν πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσω του gov.gr.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, όταν οι πολίτες έπρεπε να μετακινούνται μεταξύ υπηρεσιών και να συγκεντρώνουν δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης.

Πλέον, ο πωλητής υποβάλλει τη σχετική δήλωση ηλεκτρονικά και ο αγοραστής αποδέχεται τη μεταβίβαση, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ψηφιακά.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος, αναφέρθηκε επίσης στην ψηφιακή άδεια οδήγησης, επισημαίνοντας ότι περίπου 2,11 εκατομμύρια πολίτες, χρησιμοποιούν το ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζουν τη φυσική άδεια στις περιπτώσεις όπου γίνεται δεκτή η ψηφιακή μορφή.

330.000 πράξεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις που αφορούν οχήματα

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση ή με ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας, έχουν αποσταλεί περίπου 400.000 ειδοποιητήρια για περιπτώσεις οχημάτων με εκκρεμότητες ως προς την ασφάλιση ή τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ έχουν εκδοθεί περίπου 330.000 πράξεις επιβολής προστίμων για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές οφειλές και τα πρόστιμα διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την είσπραξή τους.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι οι διασταυρώσεις επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, προκειμένου να εντοπίζονται και νέες περιπτώσεις παραβάσεων, ενώ προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Όπως τόνισε, η συμμόρφωση των ιδιοκτητών δεν αφορά μόνο την τήρηση των υποχρεώσεών τους, αλλά και την οδική ασφάλεια. Ειδικά για τα ανασφάλιστα οχήματα, υπογράμμισε ότι η αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων οχημάτων μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του κόστους κάλυψης ζημιών για τους συνεπείς ασφαλισμένους.

Ψηφιακές κλήσεις και ενημέρωση μέσω gov.gr

Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων για τον εντοπισμό τροχαίων παραβάσεων, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη αποσταλεί χιλιάδες κλήσεις για παραβάσεις που εντοπίστηκαν μέσω των σχετικών συστημάτων.

Όπως εξήγησε, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες επιτρέπουν την καταγραφή παραβάσεων χωρίς να απαιτείται σε κάθε περίπτωση η φυσική παρουσία τροχονόμου στο σημείο. Παράλληλα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις σχετικές πράξεις και να υποβάλλουν ένσταση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ψηφιακή θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η επίσημη επικοινωνία με το κράτος.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος προειδοποίησε, μάλιστα, για μηνύματα και συνδέσμους που αποστέλλονται από επιτήδειους οι οποίοι προσποιούνται ότι εκπροσωπούν κρατικές υπηρεσίες, με σκοπό να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία.

Όπως διευκρίνισε, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μηνύματα που τους καλούν να πατήσουν έναν σύνδεσμο για να πληρώσουν πρόστιμο ή να διεκπεραιώσουν κάποια υπόθεση. Συνέστησε να αποφεύγουν την ενεργοποίηση ύποπτων συνδέσμων και να ελέγχουν τις επίσημες ενημερώσεις μέσω της θυρίδας τους στο gov.gr.

Περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι το κράτος έχει αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή των νέων περιορισμών, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων των παιδιών στις πλατφόρμες.

Όπως εξήγησε, την ευθύνη για την εφαρμογή της απαγόρευσης έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχει το κράτος για την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών.

«Έχουμε φτιάξει το Kids Wallet. Το Kids Wallet μπορεί να αξιοποιηθεί από τις πλατφόρμες για να μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να διαβιβάζονται στοιχεία ταυτότητας των ανηλίκων στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν θα περαστεί κανένα στοιχείο ταυτότητας για κανένα παιδί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα», υπογράμμισε, δίνοντας έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή του μέτρου.

Ο γενικός γραμματέας συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ανάγκη προστασίας της παιδικής ηλικίας από την υπερβολική χρήση των ψηφιακών μέσων και τους αλγόριθμους που επιδιώκουν να κρατούν τους χρήστες συνδεδεμένους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

«Δεν μπορεί τα παιδιά μας να χάσουν την παιδικότητά τους, να μην έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν από αλγόριθμους, οι οποίοι έχουν ακριβώς και μόνο μία αποστολή: να σε κρατάνε συνδεδεμένο με το κινητό», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον, με παράλληλη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους δεδομένων.

Σύνδεση της ψηφιακής διακυβέρνησης με την έρευνα και την καινοτομία

Κλείνοντας, ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στη συνεργασία με το ΙΤΕ και στη σημασία της σύνδεσης της δημόσιας διοίκησης με την πανεπιστημιακή έρευνα και την καινοτομία.

Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ενισχύσει το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας, να προσφέρει νέες δυνατότητες στους φοιτητές και να στηρίξει την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», επισημαίνοντας τη σημασία της ανάπτυξης υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν νέες εφαρμογές και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία.