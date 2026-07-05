Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: Στις 3 Αυγούστου παύει η ισχύς των παλαιών ταυτοτήτων για τα ταξίδια στο εξωτερικό – Πώς θα εκδώσετε τις νέες

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Από τις 3 Αυγούστου παύουν να ισχύουν οι παλιές, μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Όπως εξήγησε, οι παλιές ταυτότητες, που δεν διαθέτουν τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις εκτός Ελλάδας, με τους πολίτες να μπορούν εναλλακτικά να ταξιδεύουν με διαβατήριο.

Παύει η ισχύς των παλιών ταυτοτήτων στις 3 Αυγούστου

«Από τις 3 Αυγούστου παύει να ισχύει πλέον η μπλε ταυτότητα. Η άμεση επίπτωση είναι ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό με αυτήν και θα πρέπει να έχει διαβατήριο», σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, ανέφερε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, έχουν ανοίξει επιπλέον ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη πίεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από χθες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

«Δεν ξέρω καμία παράταση να μπορεί να δοθεί. Είναι κάτι το οποίο ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο ενδεχόμενο παράτασης.

Δυνατότητα έκδοσης ταυτότητας σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας

Ο κ. Αναγνωστόπουλος, διευκρίνισε ότι οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και όχι αποκλειστικά στο αστυνομικό τμήμα. του τόπου κατοικίας τους.

Όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει χωρική αρμοδιότητα για την έκδοση ταυτότητας, γεγονός που σημαίνει ότι ένας πολίτης μπορεί, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών του, να κλείσει ραντεβού σε άλλη περιοχή και να εξυπηρετηθεί ταχύτερα».

«Μπορεί να πάει κανείς σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και να εκδώσει την ταυτότητά του με μια πολύ πιο γρήγορη διαδικασία», τόνισε.

Ψηφιακή φωτογραφία και προσωπικός αριθμός

Αναφερόμενος στη διαδικασία έκδοσης, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι είναι «πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη», ενώ στάθηκε και στη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής φωτογραφίας.

Όπως εξήγησε, «ο πολίτης μπορεί να βγάλει φωτογραφία σε επαγγελματία φωτογράφο, η οποία στη συνέχεια ανεβαίνει ηλεκτρονικά στο gov.gr και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου χρειάζεται, ακόμη και περισσότερες από μία φορές. Παράλληλα, σημείωσε ότι στη διαδικασία ενσωματώνεται και ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος εκτυπώνεται γρήγορα».

Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση υποθέσεων στο Δημόσιο

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναφέρθηκε και στη νέα πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία υποθέσεων που έχουν υποβάλει στο Δημόσιο.

Όπως είπε, για δεκαετίες, οι πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται μια αίτησή τους, σε ποια υπηρεσία έχει φτάσει και πόσο χρόνο απαιτείται για τη διεκπεραίωσή της.

«Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει πού είναι η υπόθεσή του και όχι να ψάχνει τηλέφωνα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η πλατφόρμα αφορά υποθέσεις που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου και μετά.

«Πάνω από 2.300 υπηρεσίες στο gov.gr»

Ο κ. Αναγνωστόπουλος έκανε ειδική αναφορά και στο gov.gr, επισημαίνοντας ότι μέσα στα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου.

Όπως ανέφερε, περίπου 2.300 υπηρεσίες παρέχονται πλέον με ομοιόμορφο τρόπο, ώστε ο πολίτης να μπορεί να τις χρησιμοποιεί ευκολότερα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, δηλαδή στην ανταλλαγή στοιχείων, με τη συναίνεση του πολίτη, ώστε να μην απαιτείται πλέον η προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 καταγράφηκαν 750 εκατομμύρια περιπτώσεις διαβίβασης στοιχείων από μία υπηρεσία σε άλλη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι παραλίες και το myCoast

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε και στην εφαρμογή myCoast, σημειώνοντας «ότι οι πολίτες μπορούν να βλέπουν πού υπάρχουν οργανωμένες παραλίες και ποιο τμήμα τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα».

Όπως είπε, φέτος έχουν γίνει περίπου 3.300 περισσότεροι διαγωνισμοί, ενώ στο σύστημα, αναρτώνται περίπου 10.000 παραλίες.

Παράλληλα, επεσήμανε «ότι οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε καταγγελία, εάν διαπιστώσουν ότι έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε παραλία ή έχει καταληφθεί μεγαλύτερος χώρος από τον προβλεπόμενο».

Η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω»

Τέλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο, όπως τόνισε, αποτελεί σημαντική δράση για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.

Το πρόγραμμα αφορά κυρίως κλειστά σπίτια, τα οποία οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανακαινίσουν και στη συνέχεια να διαθέσουν προς ενοικίαση.

Ο ίδιος σημείωσε «ότι οι πολίτες θα πρέπει να προσέξουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην εφορία, καθώς το ακίνητο πρέπει να εμφανίζεται ως κλειστό στο έντυπο Ε2, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας.»

«Είναι μια πολύ σημαντική δράση για να δοθεί έμφαση και λύση στο οικιστικό πρόβλημα, για τα νέα ζευγάρια και τους νέους ανθρώπους», ανέφερε.

Πηγή: Ert News