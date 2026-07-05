Φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Μπουρνώντα Χαλκίδας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε στη Δροσιά Ευβοίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 13:30.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος μεταβαίνουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους πλησίον της παραλίας. Στην συγκεκριμένη περιοχή σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός στην κατηγορία 4.

Εστάλη μήνυμα από το 112

Στις 13:51 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στον Μπουρνώντα Χαλκίδας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπουρνώντας_Χαλκίδας της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.