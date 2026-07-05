Φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Μπουρνώντα Χαλκίδας

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Δροσιά Ευβοίας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση, με την Πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 6 εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.

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Φωτιά Εύβοια
Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στη Δροσιά Ευβοίας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους πλησίον της παραλίας.
  • Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  • Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στον Μπουρνώντα Χαλκίδας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στη Δροσιά Ευβοίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 13:30.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος μεταβαίνουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους πλησίον της παραλίας. Στην συγκεκριμένη περιοχή σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός στην κατηγορία 4.

Εστάλη μήνυμα από το 112

Στις 13:51 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στον Μπουρνώντα Χαλκίδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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