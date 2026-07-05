Δροσιά Χαλκίδας: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση – Αντιμετωπίστηκε το μέτωπο στη Θήβα

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Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Χαλκίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν Από τις 13:30 και εξελίχθηκε σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους κοντά στην παραλία χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επιπλέον, στις 13.51, εστάλη ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους στον Μπουρνώντα Χαλκίδας καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Άμεσα αντιμετωπίστηκε φωτιά στη Θήβα

Παράλληλα, άμεσα αντιμετωπίστηκε φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Θήβα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 14.00 και δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές, ενώ στην περιοχή μετέβη και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από τη Πυροσβεστική καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.