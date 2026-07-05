Σαμαράς: «Καρφιά» για Ντόρα Μπακογιάννη – «Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα – Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της»

Ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε στα social media με βίντεο όπου συζητά με τον Νίκο Τσιούτσια, σχολιάζοντας δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για "γινάτι" και την ευθύνη του για τις δημοσκοπήσεις της ΝΔ. Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες, αποδίδοντας την πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε κυβερνητικές πολιτικές και χαρακτηρίζει τα επιχειρήματα περί δικαίωσης της διαγραφής του ως αβάσιμα.

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Πολιτική

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε στα social media με βίντεο όπου συζητά με τον Νίκο Τσιούτσια, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που έκανε λόγο για «γινάτι».
  • Στο δεύτερο βίντεο, ο κ. Τσιούτσιας τον ρωτά για τις εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις, καθώς «λέγεται ότι εκείνος φταίει γιατί αν κάνει κόμμα θα «κόψει» την αυτοδυναμία της ΝΔ».
  • Ο Σαμαράς αντικρούει ότι φταίει για την αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι «η ΝΔ από το 40%, έφτασε στο 20%» λόγω των πολιτικών της, ενώ σχολιάζει και την άποψη του Μαρινάκη ότι η δημιουργία κόμματος θα «επιβεβαιώσει ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης».

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Με βίντεο επανήλθε ο Αντώνης Σαμαράς στα social media, όπου συζητά με τον στενό του συνεργάτη, Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην πρωθυπουργός «σηκώνει το γάντι» μετά τις δηλώσεις που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη και απαντά: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17! Τι να κάνουμε; Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της»

Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας – 100% θα κάνει κόμμα»

Ο κ. Τσούτσιας τον ρωτά στο πρώτο βίντεο για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που έκανε λόγο για γινάτι, ενώ στο δεύτερο βίντεο τον ρωτά για τις δημοσκοπήσεις καθώς λέγεται ότι εκείνος φταίει γιατί αν κάνει κόμμα θα “κόψει” την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Ο διάλογος Σαμαρά – Τσούτσια

  • Τσούτσιας: Πρόεδρε να σε ενημερώσω έκανε κάτι δηλώσεις η Ντόρα. Πάλι.
  • Σαμαράς: Τι είπε πάλι;
  • Τσούτσιας: Τα γνωστά. Εσύ φταις για όλα. Κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γινάτι που δεν πολύ κατάλαβα
  • Σαμαράς: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17! Τι να κάνουμε; Δεν έχει συνέλθει ακόμα
  • Τσούτσιας: Άρα δεν βγάζω ανακοίνωση;
  • Σαμαράς: Τι ανακοίνωση να βγάλεις; Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της!
  • Τσούτσιας: Εντάξει!

Δείτε το βίντεο:

Μαρινάκης: «Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του»

Το βίντεο για τις δημοσκοπήσεις

  • Τσούτσιας: Πρόεδρε ξέρεις βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις
  • Σαμαράς: Έχει κάτι ενδιαφέρον;
  • Τσούτσιας: Όχι, τα ίδια είναι. Η ΝΔ είναι από 23% μέχρι 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταις!
  • Σαμαράς: Εγώ πού κολλάω;
  • Τσούτσιας: Κολλάς γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
  • Σαμαράς: Για κάτσε ρε Νίκο! Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα, έκαναν τα αντίθετα. Και για αυτό η ΝΔ από το 40%, έφτασε στο 20%. Τους έλεγα μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα, τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Ξαφνικά, εγώ είμαι αυτός που φταίω;
  • Τσούτσιας: Δεν έχεις καταλάβει καλά αρχηγέ. Δεν φταις μόνο για αυτά, φταις και για τη διαγραφή.
  • Σαμαράς: Για τη διαγραφή γιατί φταίω;
  • Τσούτσιας: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης μπορεί να σε διέγραψαν πριν από 2 χρόνια, αλλά αν κάνεις κόμμα παρά το ότι είσαι διεγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης
  • Σαμαράς: Αυτό που θυμίζει επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού

«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμη στη θέση του;» – Αιχμηρή ανάρτηση Σαμαρά

 

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