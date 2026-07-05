Σαμαράς: «Καρφιά» για Ντόρα Μπακογιάννη – «Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα – Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της»

Με βίντεο επανήλθε ο Αντώνης Σαμαράς στα social media, όπου συζητά με τον στενό του συνεργάτη, Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην πρωθυπουργός «σηκώνει το γάντι» μετά τις δηλώσεις που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη και απαντά: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17! Τι να κάνουμε; Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της»

Ο κ. Τσούτσιας τον ρωτά στο πρώτο βίντεο για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που έκανε λόγο για γινάτι, ενώ στο δεύτερο βίντεο τον ρωτά για τις δημοσκοπήσεις καθώς λέγεται ότι εκείνος φταίει γιατί αν κάνει κόμμα θα “κόψει” την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Ο διάλογος Σαμαρά – Τσούτσια

Τσούτσιας: Πρόεδρε να σε ενημερώσω έκανε κάτι δηλώσεις η Ντόρα. Πάλι.

Πρόεδρε να σε ενημερώσω έκανε κάτι δηλώσεις η Ντόρα. Πάλι. Σαμαράς: Τι είπε πάλι;

Τι είπε πάλι; Τσούτσιας: Τα γνωστά. Εσύ φταις για όλα. Κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γινάτι που δεν πολύ κατάλαβα

Τα γνωστά. Εσύ φταις για όλα. Κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γινάτι που δεν πολύ κατάλαβα Σαμαράς: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17! Τι να κάνουμε; Δεν έχει συνέλθει ακόμα

Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17! Τι να κάνουμε; Δεν έχει συνέλθει ακόμα Τσούτσιας: Άρα δεν βγάζω ανακοίνωση;

Άρα δεν βγάζω ανακοίνωση; Σαμαράς: Τι ανακοίνωση να βγάλεις; Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της!

Τι ανακοίνωση να βγάλεις; Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της! Τσούτσιας: Εντάξει!

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο για τις δημοσκοπήσεις