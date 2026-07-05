Η Γαλλία σε αναμονή: Η απόφαση που μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό και την υποψηφιότητα Λεπέν

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Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση νευρικότητας καθώς αναμένει την ετυμηγορία του δικαστηρίου της Τρίτης, η οποία θα καθορίσει εάν η υποψήφια εθνικίστρια Μαρίν Λεπέν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Σπάνια σε μια δικαστική απόφαση στη Γαλλία τα πολιτικά διακυβεύματα ήταν υψηλότερα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η 57χρονη ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού (RN) βρίσκεται σε καλή θέση για να γίνει η επόμενη αρχηγός κράτους της Γαλλίας.

Αλλά αν το εφετείο στο Παρίσι ακολουθήσει την αρχική ετυμηγορία του περασμένου έτους στη δίκη της για κατάχρηση ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών κονδυλίων, τότε η Λεπέν θα κηρυχθεί μη επιλέξιμη για δημόσιο αξίωμα και οι πολιτικές της ελπίδες θα καταρρεύσουν.

Ο υποψήφιος του RN στις εκλογές Απριλίου-Μαΐου θα γινόταν αυτόματα ο πολύ νεότερος συνάδελφος της Λεπέν, ο 30χρονος Jordan Bardella. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και αυτός θα ήταν το φαβορί στις εκλογές – αλλά η νεαρή ηλικία και η απειρία του θα μπορούσαν να αρχίσουν να φαίνονται μόλις ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία.

«Λόγω των προεδρικών εκλογών, η απόφαση που πρέπει να λάβετε είναι τρομακτικής σημασίας», δήλωσε στο δικαστήριο ο δικηγόρος της Λεπέν, Ρούντολφ Μποσελού, στην αγόρευσή του τον Φεβρουάριο.

Μετά από τετράμηνη συζήτηση, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα επικυρώσει, θα ανατρέψει ή θα προσαρμόσει την ετυμηγορία και την ποινή που επιβλήθηκε στην Λεπέν τον Μάρτιο του 2025. Δέκα άλλοι αξιωματούχοι του RN – από τους 25 που καταδικάστηκαν αρχικά – άσκησαν επίσης έφεση.