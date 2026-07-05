Η Γαλλία σε αναμονή: Η απόφαση που μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό και την υποψηφιότητα Λεπέν

Η Γαλλία αναμένει την ετυμηγορία δικαστηρίου την Τρίτη, η οποία θα κρίνει εάν η εθνικίστρια υποψήφια Μαρίν Λεπέν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών κονδυλίων. Εάν κηρυχθεί μη επιλέξιμη, ο Jordan Bardella του Εθνικού Συναγερμού θα αναλάβει την υποψηφιότητα, με τις δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν επίσης ως φαβορί.

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Διεθνή Νέα

Λεπέν Μπαρντελά
Φωτογραφία: ΑΡ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση νευρικότητας καθώς αναμένει την ετυμηγορία του δικαστηρίου της Τρίτης, η οποία θα καθορίσει εάν η υποψήφια εθνικίστρια Μαρίν Λεπέν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.
  • Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η 57χρονη ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού (RN) βρίσκεται σε καλή θέση για να γίνει η επόμενη αρχηγός κράτους της Γαλλίας, αλλά αν το εφετείο ακολουθήσει την αρχική ετυμηγορία, θα κηρυχθεί μη επιλέξιμη για δημόσιο αξίωμα.
  • Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο υποψήφιος του RN στις εκλογές θα γινόταν αυτόματα ο 30χρονος Jordan Bardella, ο οποίος επίσης εμφανίζεται ως φαβορί στις δημοσκοπήσεις.

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Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση νευρικότητας καθώς αναμένει την ετυμηγορία του δικαστηρίου της Τρίτης, η οποία θα καθορίσει εάν η υποψήφια εθνικίστρια Μαρίν Λεπέν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

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Σπάνια σε μια δικαστική απόφαση στη Γαλλία τα πολιτικά διακυβεύματα ήταν υψηλότερα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η 57χρονη ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού (RN) βρίσκεται σε καλή θέση για να γίνει η επόμενη αρχηγός κράτους της Γαλλίας.

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Αλλά αν το εφετείο στο Παρίσι ακολουθήσει την αρχική ετυμηγορία του περασμένου έτους στη δίκη της για κατάχρηση ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών κονδυλίων, τότε η Λεπέν θα κηρυχθεί μη επιλέξιμη για δημόσιο αξίωμα και οι πολιτικές της ελπίδες θα καταρρεύσουν.

Ο υποψήφιος του RN στις εκλογές Απριλίου-Μαΐου θα γινόταν αυτόματα ο πολύ νεότερος συνάδελφος της Λεπέν, ο 30χρονος Jordan Bardella. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και αυτός θα ήταν το φαβορί στις εκλογές – αλλά η νεαρή ηλικία και η απειρία του θα μπορούσαν να αρχίσουν να φαίνονται μόλις ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία.

«Λόγω των προεδρικών εκλογών, η απόφαση που πρέπει να λάβετε είναι τρομακτικής σημασίας», δήλωσε στο δικαστήριο ο δικηγόρος της Λεπέν, Ρούντολφ Μποσελού, στην αγόρευσή του τον Φεβρουάριο.

Μετά από τετράμηνη συζήτηση, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα επικυρώσει, θα ανατρέψει ή θα προσαρμόσει την ετυμηγορία και την ποινή που επιβλήθηκε στην Λεπέν τον Μάρτιο του 2025. Δέκα άλλοι αξιωματούχοι του RN – από τους 25 που καταδικάστηκαν αρχικά – άσκησαν επίσης έφεση.

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