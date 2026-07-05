Μαρούσι: «Αν ήμουν όρθιος τα σίδερα θα είχαν μπει στο κεφάλι μου» περιγράφει ο άνδρας που τραυματίστηκε από κατάρρευση μεσοτοιχίας

Ο άνδρας που τραυματίστηκε από την πτώση μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή πολυκατοικία στο Μαρούσι, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές αγωνίας που βίωσε στην ΕΡΤ. Το σοβαρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (4/7), όταν τμήμα του τοίχου κατέρρευσε στο εργοτάξιο της περιοχής, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

«Ήταν 18:00 το απόγευμα. Καθόμουν στην εσωτερική αυλή του σπιτιού, που βγαίνει στο πίσω μέρος του οικοπέδου, και από τη διπλανή οικοδομή ακούστηκε ένας μικρός θόρυβος. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, έπεσε όλος ο τοίχος πάνω και μέσα στην αυλή. Πιθανόν ξεκόλλησε το συγκεκριμένο κομμάτι λόγω κακοτεχνίας ή πολλών ετών» περιέγραψε.

«Επειδή ήμουν ακίνητος στην καρέκλα, δεν χτύπησα πολύ σοβαρά, ευτυχώς όχι στο κεφάλι. Κάλεσα αμέσως το 100 και την Πυροσβεστική, διότι είχαμε διαρροή και με το πετρέλαιο. Στην ταράτσα έχω δεξαμενή πετρελαίου που συνδέεται με τον καυστήρα και μύρισε όλη η περιοχή. Για να είμαι ειλικρινής, ανησύχησα. Ήταν επικίνδυνα και λόγω των θερμοκρασιών, αλλά και για άλλους λόγους, καθώς μια τυχαία ανάφλεξη θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Συν τοις άλλοις, ήμουν χτυπημένος. Όμως ήρθαν εγκαίρως από την Αστυνομία και σε συνεννόηση με την υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, ήρθαν εδώ και με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Φοβήθηκαν ότι θα είχα σοβαρές βλάβες, αλλά μετά από τη διεξαγωγή ιατρικού ελέγχου, μου έδωσαν εξιτήριο το βράδυ της ίδιας ημέρας. Αν στεκόμουν όρθιος, θα είχε μπει το σίδερο στο κεφάλι μου, αφού τα υλικά έπεσαν από ύψος 10 μέτρων. Έκαναν ένα «γκελ» από τη δεξαμενή. Έχω θραύσματα σε όλο μου το σώμα» είπε ο Κωνσταντίνος Λουκάς.

«Από την Αστυνομία, δεν έχουν βρει ακόμα τον ιδιοκτήτη. Εγώ έδωσα κατάθεση και έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες αυτόματα. Μπορεί να ξαναγίνει, γι’ αυτό έχω επιφυλαχθεί κάθε νόμιμου δικαιώματός μου, διότι είναι σοβαρό. Πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους. Η Αστυνομία κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Εγώ πρέπει να πάω και στον ιατροδικαστή κλπ» πρόσθεσε.