Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ από τις 7:30 π.μ. σήμερα, 5 Ιουλίου 2026, έως τις 7:30 π.μ. αύριο, 6 Ιουνίου 2026, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3), με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απαγόρευση κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα (5/7/2026) στις 7:30 το πρωί έως αύριο το πρωί (6/7/2026) στις 7:30, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.
  • Η απαγόρευση αφορά το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου), τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος.
  • Η απόφαση ελήφθη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 3).

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Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα (5/7/2026) στις 7:30 το πρωί έως αύριο το πρωί (6/6/2026) στις 7:30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

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Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 3) στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 έως το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:

Στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη.

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Στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).

Στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).

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Στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.

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