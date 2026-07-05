Μουντιάλ 2026: Ο Ρονάλντο και το ντέρμπι Ισπανία – Πορτογαλία

Η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεπερνά τα όρια ενός ακόμη μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί μια ιδιαίτερα συναισθηματική επιστροφή απέναντι στη χώρα όπου έγραψε τις πιο λαμπρές σελίδες της καριέρας του.

Οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 41χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας εξακολουθεί να απολαμβάνει τον σεβασμό του ισπανικού ποδοσφαιρικού κόσμου. Οι σκληρές αντιπαλότητες της εποχής των μονομαχιών του με τον Λιονέλ Μέσι έχουν πλέον δώσει τη θέση τους στην αναγνώριση για όσα πέτυχε επί σειρά ετών στα ισπανικά γήπεδα.

Το κλίμα αυτό έγινε εμφανές ακόμη και στο στρατόπεδο της εθνικής Ισπανίας. Μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στο Ουζμπεκιστάν στη φάση των ομίλων, Ισπανοί δημοσιογράφοι αναπαρήγαγαν τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό «Siuuu», σε μια συμβολική κίνηση που επιβεβαίωσε τη διαχρονική εκτίμηση προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Παρότι ο Ρονάλντο δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του για το μέλλον του, δεν αποκλείεται η αναμέτρηση με τη «Ρόχα» να συγκαταλέγεται στις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις του σε Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι φέρνει στη μνήμη και το Μουντιάλ του 2006, όταν η Ισπανία αντιμετώπισε τη Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν στους «16». Τότε αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης θεωρούσαν πως είχε έρθει η ώρα του τέλους για τον Γάλλο θρύλο, όμως η συνέχεια απέδειξε το αντίθετο. Σήμερα, η στάση απέναντι στον Ρονάλντο είναι εντελώς διαφορετική, με τον σεβασμό να κυριαρχεί.

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος του Cadena SER, Αντόν Μεάνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρείται πλέον μία από τις αδιαμφισβήτητες μορφές του σύγχρονου ποδοσφαίρου στην Ισπανία. Ακόμη και όσοι βρέθηκαν διαχρονικά στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι αναγνωρίζουν τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και τη μοναδική διάρκεια που χαρακτήρισαν την καριέρα του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αρχισυντάκτης της AS στη Βαρκελώνη, Χουάν Χιμένεθ, τονίζοντας πως, παρά τις διαφορετικές οπαδικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα από την πλευρά των φίλων της Μπαρτσελόνα, ο Ρονάλντο αντιμετωπίζεται πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους αντιπάλους που πέρασαν ποτέ από το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η χρυσή εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η δεκαετία 2009-2018 αποτέλεσε το απόγειο της καριέρας του. Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε τέσσερα Champions League σε διάστημα πέντε ετών, κατέκτησε ισάριθμες Χρυσές Μπάλες και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, με 450 γκολ σε 438 συμμετοχές.

Για τους φίλους της «Βασίλισσας» παραμένει μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες όλων των εποχών, δίπλα στους Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Ραούλ. Παράλληλα, αρκετοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2018 δεν συνοδεύτηκε από την αποχαιρετιστήρια αναγνώριση που άξιζε.

Οι δεσμοί με την Ισπανία παραμένουν ζωντανοί

Η σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Ισπανία δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο. Στη Μαδρίτη γνώρισε τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, ενώ σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων εξακολουθεί να βρίσκεται στη χώρα.

Η παρουσία του σε ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών, αλλά και η επένδυσή του στην Αλμερία, αποδεικνύουν ότι οι δεσμοί του με την Ισπανία παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί, παρότι πλέον αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία.

Γι’ αυτό και η αναμέτρηση της Δευτέρας αποκτά ξεχωριστή σημασία. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη αγώνα νοκ άουτ, αλλά για μια επιστροφή απέναντι στη χώρα που σημάδεψε όσο καμία άλλη τη μυθική ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ