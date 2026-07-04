LIVE UPDATE
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Ανθούπολη

Παναθηναϊκός: Εξαιρετική εικόνα και νίκη 3-1 σε φιλικό απέναντι στον Άγιαξ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Άγιαξ με σκορ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Έρμελο, επιδεικνύοντας εξαιρετική απόδοση και ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ έδειξαν πως βρίσκονται σε καλό δρόμο, με τον Ελμίν Ραστόντερ να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του και τους Τεττέη, Ζαρουρί, Ταμπόρδα να σημειώνουν τα γκολ

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ με 3-1 σε φιλικό ματς στο Έρμελο, αποδίδοντας μάλιστα εξαιρετικό ποδόσφαιρο.
  • Με αυτό το παιχνίδι ολοκλήρωσε την παρουσία του επί ολλανδικού εδάφους, δείχνοντας πολύ πειστική εικόνα και πως είναι σε πολύ καλό δρόμο.
  • Ο Ελμίν Ραστόντερ πραγματοποίησε το ανεπισημο ντεμπούτο του, ενώ τα γκολ για τους «πράσινους» πέτυχαν οι Τεττέη, Ζαρουρί και Ταμπόρδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ με 3-1 σε φιλικό ματς στο Έρμελο, αποδίδοντας μάλιστα εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Με αυτό το παιχνίδι ολοκλήρωσε την παρουσία του επί ολλανδικού εδάφους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ είχαν πολύ πειστική εικόνα, έβγαλαν πολλά από τα στοιχεία που δουλεύουν με τον Δανό τεχνικό κι έδειξαν πως είναι σε πολύ καλό δρόμο, έχοντας πλέον ως επόμενο τεστ τον αγώνα με την Γκρασχόπερς στις 11 Ιουλίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ελμίν Ραστόντερ πραγματοποίησε το ανεπισημο ντεμπούτο του για τους «πράσινους» μπαίνοντας ως αλλαγή στο 61′ τη θέση του Τεττέη, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Στέφαν ντε Φράι.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 15’ έπειτα από ασίστ του Τσάπρα (πήρε τη θέση του Καλάμπρια που τραυματίστηκε στο 11’) προς τον Τεττέη, ο οποίος δεν αστόχησε από καλή θέση κάνοντας το 1-0.

Στο 30’ ο Ίνγκασον έκανε τακουνάκι, βρήκε τον Γιάγκουσιτς και εκείνος τον Ζαρουρί που πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του.

Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 43’ με την κεφαλιά του Κοναντού, για να «κλειδώσουν» τη νίκη τους οι «πράσινοι» στο 74’ όταν από ωραία ενέργεια του Μπινιάρη και σέντρα ο Ταμπόρδα με κεφαλιά «σφράγισε» το τελικό 3-1. Στο 87’ ο Άγιαξ είχε δοκάρι σε σουτ του Μόκιο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια (46′ Κότσαρης), Καλάμπρια (13′ λ.τ. Τσάπρας), Ίνγκασον (46′ Κάτρης), Τουμπά (76′ Λάβδας), Κυριακόπουλος (70′ Μπινιάρης), Καμαρά (61′ Σιώπης), Τσέριν (46′ Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (61′ Ταμπόρδα), Αντίνο (61′ Παντελίδης), Ζαρουρί (46′ Κοντούρης), Τεττέη (61′ Ραστόντερ).

ΑΓΙΑΞ (Μίτσελ): Παές, Ρόσα, Μπούμαν, Μπάας, Βίνταλ, Ρεγκέρ, Μπέρχαους, Στόιρ, Κονάντου, Γκλουκχ, Γκοντς.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Ρέβερσον, Απία, Τζόνσον, Γιάνσε, Αμούρ, Μόκιο, Α. Ουαζάνε, Αμπντάλα, Καρίζο, Κλάασεν, Νας (70’ Μουζούνγκου).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ