Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2: «Σάρωσε» τους Αγρινιώτες η «μαύρη θύελλα» και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

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Με πρωταγωνιστές τους Καλουτσικίδη και Βάργκας, οι οποίοι σημείωσαν από δύο γκολ, η Καλαμάτα επικράτησε με 4-2 του Παναιτωλικού στο «Ελ Πάσο» και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα ακόμη και μετά το 65ο λεπτό, όταν έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Πινέιρο.

Η Καλαμάτα παρουσίασε καλύτερη εικόνα από τα πρώτα λεπτά και δημιούργησε τις περισσότερες επικίνδυνες φάσεις, απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες.

Προβάδισμα δύο τερμάτων για την Καλαμάτα

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 30ό λεπτό. Ο Μορέιρα έκανε το γύρισμα και ο Καλουτσικίδης εκτέλεσε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, η Καλαμάτα διεύρυνε το προβάδισμά της. Ο Λιατσικούρας τροφοδότησε τον Βάργκας, ο οποίος σούταρε κάτω από τα πόδια του Ξενόπουλου και διαμόρφωσε το 2-0.

Η ομάδα της Μεσσηνίας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πέτυχε το τρίτο γκολ της στο 50ό λεπτό. Ο Βάργκας βρέθηκε σε θέση βολής και με αποτελεσματικό τελείωμα σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Παναιτωλικός αντέδρασε άμεσα και μείωσε δύο λεπτά αργότερα. Στο 52′, ο Σατσιάς βρήκε δίχτυα με σουτ και έκανε το 3-1. Πριν από το γκολ, οι άνθρωποι της Καλαμάτας διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Παρά τη μείωση του σκορ, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να δημιουργούν προϋποθέσεις για ακόμη ένα γκολ, με τον Μορέιρα να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθετικών προσπαθειών.

Με δέκα παίκτες από το 65′ η Καλαμάτα

Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 65ο λεπτό, όταν ο Πινέιρο αποβλήθηκε για φάουλ και άφησε την Καλαμάτα με δέκα ποδοσφαιριστές.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα και να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά. Στο 79′, ο Μπρέγκου επιχείρησε σουτ, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Βάργκας δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη στιγμή για την Καλαμάτα, ολοκληρώνοντας την ατομική του προσπάθεια με σουτ που πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα «κλείδωσε» τη νίκη στο 87ο λεπτό. Ο Καλουτσικίδης έκλεψε την μπάλα και ολοκλήρωσε τη φάση με εύστοχο τελείωμα, πετυχαίνοντας και εκείνος το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-1.

Το τελικό 4-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90’+2′, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Καλουτσικίδη και ο Μανρίκε ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Με τη νίκη αυτή, η Καλαμάτα πήρε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μία αποτελεσματική επιθετικά εμφάνιση, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (91′ Μπακαγιόκο), Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο (91′ Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο, Χάμζα, Λιατσικούρας (91′ Μουζάκης), Μορέιρα (68′ Κατάλντι), Μπολιβάρ (63′ Σίγκουρντσον), Βάργκας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Σατσιάς, Στάγιτς (88′ Προδρομίτης), Γκράναθ (88′ Όλσον), Μανρίκε, Κόγιτς, Νικολάου, Μπρέγκου, Εστέμπαν, Τζενεπό (64′ Γκοτζάι), Αλμπάνης (46′ Μαυρίας).