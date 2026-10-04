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Κακοκαιρία στην Κρήτη: Δοκιμάζεται το νησί για 5η συνεχόμενη ημέρα – Στα 91 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα στην Κρήτη, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν 91 χιλιοστά βροχής έως το απόγευμα της Κυριακής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται για πέμπτη διαδοχική ημέρα στην Κρήτη, με σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού.\n- Στο Ξυλόσκαλο Χανίων, το ύψος βροχής έφτασε τα 91 χιλιοστά, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.\n- Παρουσιάζονται οι οκτώ μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης που καταγράφηκαν στην Κρήτη, έως τις 15:10 της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, από τους σταθμούς του meteo.gr.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται για πέμπτη διαδοχική ημέρα στην Κρήτη, με σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 91 χιλιοστά.

Η κατανομή των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται στον χάρτη αθροιστικού ύψους βροχής, ενώ παρουσιάζονται και οι οκτώ μεγαλύτερες τιμές που καταγράφηκαν στην Κρήτη έως τις 15:10 της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026 από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Υπενθυμίζεται ότι 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ή, ισοδύναμα, σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα.

Κρήτη, ύψη βροχής στο νησί

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