Η Ντρου Μπάριμορ αποκάλυψε πως για μεγάλο μέρος της ζωής της ένιωθε ντροπή για την αγάπη της στα πάρτι και τη διασκέδαση, εξηγώντας ότι η κοινωνική κριτική για το παρελθόν της την ακολούθησε ακόμη και όταν έγινε μητέρα.

Η 51χρονη ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της, Γουίλ Κόπελμαν, συζήτησε το θέμα της γονεϊκότητας και της ζωής της πριν από τη μητρότητα με τον Τζόρνταν Φέρστμαν, στην εκπομπή της «The Drew Barrymore Show», την Τρίτη (17/11)

Όπως εξομολογήθηκε, αισθανόταν ότι δεχόταν έντονη κριτική επειδή της άρεσε να διασκεδάζει, να πηγαίνει σε πάρτι και να απομακρύνεται για λίγο από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

«Έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου νιώθοντας ντροπή επειδή ήμουν άνθρωπος της κουλτούρας των πάρτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί άδικη τη δαιμονοποίηση όσων θέλουν να χαλαρώσουν, να πιουν ένα ποτό, να χορέψουν και να ξεφύγουν προσωρινά από την πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής.

Η ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα, ότι οι σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά συνοδεύονταν συχνά από επικριτικά υπονοούμενα για τον τρόπο ζωής της.

«Και ξέρω τι έλεγαν. “Δεν είσαι ικανή και, αν τολμήσεις ακόμη και να αποκτήσεις παιδιά, θα μπορούν εκείνα να ζήσουν με το παρελθόν σου, που είναι τόσο δημόσιο;”. Και όταν έγινα γονιός, αυτό με στοίχειωσε τόσο πολύ, η κριτική και η αντίληψη ότι “οι άνθρωποι που κάνουν πάρτι είναι κακοί άνθρωποι”, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια», αφηγήθηκε η ηθοποιός.