Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Σάκης Ρουβάς βρίσκεται σε γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού του με τίτλο «Κραγιόν». Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, δημοσίευσε σε story του στο προφίλ του στο Instagram, ένα επικό βίντεο.

Στο λίγων δευτερολέπτων βίντεο, βλέπουμε τον Σάκη Ρουβά στον χώρο που πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για το νέο του βίντεο κλιπ.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης κάθεται σε ένα σκαμπό, ενώ η μακιγιέζ του τον βάφει. Ξαφνικά, ο τραγουδιστής γυρνάει απότομα και κάνει μία τρομακτική γκριμάτσα, ενώ φαίνεται και σαν να βγάζει μία κραυγή.

Η ειδικός στο μακιγιάζ όπως είναι φυσικό τρομάζει, με το πινέλο που κρατούσε να της φεύγει από το χέρι. «Θύματα» της επιτυχημένης φάρσας του Σάκη Ρουβά, ήταν δύο ακόμα γυναίκες που καταγράφονται στο βίντεο.

Ο ερμηνευτής έχει «ντύσει» την ανάρτησή του με ένα απόσπασμα από το καινούργιο του τραγούδι και έχει γράψει «έρχεται νέο βίντεο κλιπ», προσθέτοντας ένα emoji με ανθρωπάκι που γελάει και ένα κραγιόν.