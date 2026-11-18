Ισόβια κάθειρξη αλλά και επιπλέον τρία χρόνια φυλάκιση είναι η ποινή που επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε 33χρονη Αλγερινή, την οποία έκρινε ομόφωνα ένοχη για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, Τζένα, τον Ιούλιο του 2025. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειάς της, καθώς και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι σκότωσε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι η μικρή τραυματίστηκε από πτώσεις στο μπάνιο του σπιτιού και πως η ίδια πίστεψε ότι ήταν νεκρή. Μάλιστα, επιχείρησε να δικαιολογήσει την απόφασή της να μεταφέρει την Τζένα στη θάλασσα επικαλούμενη θρησκευτικούς λόγους.

«Όταν πάω πίσω πονάω πολύ», είπε ξεκινώντας την απολογία της και ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία. Στη συνέχεια περιέγραψε ότι την προηγούμενη ημέρα ο φίλος της είχε χτυπήσει το παιδί οκτώ με εννέα φορές, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και την ίδια, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Όπως ανέφερε, η Τζένα δεν ήθελε να φάει, έκανε εμετούς και, όταν την πήγε στο μπάνιο, έπεσε στη ντουζιέρα και παρουσίασε σπασμούς. Παραδέχθηκε ότι δεν κάλεσε βοήθεια, επειδή φοβήθηκε, ενώ περιέγραψε και δεύτερη πτώση, κατά την οποία το παιδί χτύπησε στο κεφάλι.

Η κατηγορούμενη επέμεινε ότι πίστευε πως η κόρη της είχε πεθάνει και πως αποφάσισε να την αφήσει στη θάλασσα για να καθαριστεί η ψυχή της.

«Στη θρησκεία μας οι μουσουλμάνοι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό, αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα», είπε.

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν στην παραλία Έδεμ, ανέφερε ότι άφησε το παιδί στο νερό, το οποίο έφτανε μέχρι τα γόνατά της, και στη συνέχεια αποχώρησε με ταξί. Υποστήριξε ότι φοβόταν πως θα έχανε και τα υπόλοιπα παιδιά της.

«Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσετε για αυτό που έκανα, αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου», είπε ολοκληρώνοντας την απολογία της.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρόεδρος ρώτησε την κατηγορούμενη πολλές φορές για συγκεκριμένες κινήσεις της.

Πρόεδρος: Καλέσατε βοήθεια;

Κατηγορούμενη : Όχι τρόμαξα.

Όπως είπε η γυναίκα, επειδή η Τζένα έκανε πάλι εμετό, την πήγε πάλι στο μπάνιο όπου της γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι της.

“Της έλεγα “Τζένα μου, Τζένα μου”, προσπάθησα να τη βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της” είπε.

Πρόεδρος: Εξηγήστε μου γιατί δεν βρέθηκαν αίματα στο σπίτι;

Κατηγορούμενη: Δεν είδα με τα μάτια μου να τρέχουν αίματα. Μετά είδα ότι το παιδί πάγωσε. Της φόρεσα ρούχα.

Πρόεδρος: Της φορέσατε μαγιό για να την πάτε στη θάλασσα;

Κατηγορούμενη: Ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους. Εγώ θεώρησα ότι έτσι καθαρίζεται η ψυχή της επειδή είναι μωρό.. Την άφησα στο νερό, το νερό ήταν μέχρι το γόνατό μου. Έβγαλα τη φούστα και έμεινα με τα εσώρουχα” ανέφερε.

Πρόεδρος: Μετά την είδατε, τι έγινε μετά;

Κατηγορούμενη: Όχι.

Πρόεδρος: Η ιατροδικαστική λέει ότι τα χτυπήματα που είχε δεν θα μπορούσαν να της επιφέρουν τον θάνατο. Πώς ήσασταν σίγουρη ότι ήταν νεκρή;

Κατηγορούμενη: Ήταν νεκρή.

Η Εισαγγελέας στην αγόρευσή της ζήτησε την ενοχή της 33χρονης τονίζοντας ότι άφησε το παιδί της στο νερό γνωρίζοντας πως δεν μπορούσε να αντιδράσει «αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατό της».

Επικαλούμενη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, οπτικό υλικό, ιατροδικαστική έκθεση και τις ιστολογικές εξετάσεις, αλλά και τις μαρτυρικές καταθέσεις η Εισαγγελέας τόνισε ότι «Στο σώμα του παιδιού διαπιστώθηκαν κακώσεις εν ζωή και μεταθανάτιες και πολλαπλές εκδορές, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες. Βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση». Παράλληλα αναφέρθηκε σε κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορουμένης .

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια, μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της».