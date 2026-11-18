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Προειδοποίηση ασφαλείας για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη ενόψει των Χριστουγέννων εξέδωσαν αμερικανικές διπλωματικές αποστολές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καλώντας τους πολίτες των ΗΠΑ να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα σε χριστουγεννιάτικες αγορές, τουριστικούς προορισμούς και άλλους χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων.

Σύμφωνα με το TVP World, οι προειδοποιήσεις άρχισαν να δημοσιεύονται τη Δευτέρα (16/11), με σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο από αμερικανικές πρεσβείες σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Μεταξύ των χωρών στις οποίες εκδόθηκαν σχετικές ανακοινώσεις περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Ρουμανία, ενώ την Τετάρτη (18/11) αντίστοιχη προειδοποίηση δημοσιεύθηκε και από την αμερικανική πρεσβεία στην Τσεχία.

Οι αμερικανικές Αρχές επισημαίνουν ότι τρομοκρατικές οργανώσεις ή μεμονωμένοι δράστες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ωστόσο, οι ανακοινώσεις δεν αναφέρουν κάποιο συγκεκριμένο, επιβεβαιωμένο σχέδιο επικείμενης επίθεσης, ούτε κατονομάζουν χώρα στην οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τρομοκρατικό χτύπημα.

«Οι τρομοκράτες μπορεί να επιτεθούν με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση»

Η αμερικανική πρεσβεία στη Λισαβόνα κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παρουσία τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε στις 16 Νοεμβρίου και αφορά το σύνολο της Ευρώπης, αναφέρεται ότι μεγάλες συγκεντρώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις μπορούν να αποτελέσουν στόχους τρομοκρατικών οργανώσεων και εγκληματικών ομάδων.

«Τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δραστών, μπορεί να επιτεθούν με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση», επισημαίνουν οι Αμερικανοί διπλωμάτες.

Ως πιθανοί στόχοι αναφέρονται τουριστικές περιοχές, αγορές, συγκοινωνιακοί κόμβοι, εμπορικά κέντρα, χώροι λατρείας και άλλοι πολυσύχναστοι δημόσιοι χώροι.

Οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την επίσκεψή τους σε χριστουγεννιάτικες αγορές, εορταστικά φεστιβάλ και δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα.

Ανάλογη διατύπωση περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις των πρεσβειών στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο και στη Βαρσοβία.

Βρετανία: Συστάσεις για διακριτική παρουσία και αποφυγή συγκεντρώσεων

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έλαβε η προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο, η οποία κάλεσε τους Αμερικανούς να διατηρούν χαμηλό προφίλ και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το Sky News, η ανακοίνωση προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν διαδηλώσεις και περιοχές με έντονη αστυνομική δραστηριότητα, να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να παρακολουθούν τις τοπικές ειδήσεις.

Η προειδοποίηση έρχεται ενώ το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει στην κατηγορία «σοβαρό», την τέταρτη από τις πέντε βαθμίδες του βρετανικού συστήματος αξιολόγησης κινδύνου.

Η συγκεκριμένη βαθμίδα σημαίνει ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων βρετανικών υπηρεσιών, μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή.

Πάντως, η αμερικανική ανακοίνωση δεν συνδέεται με επιβεβαιωμένο σχέδιο επίθεσης στη Βρετανία.

Η επίθεση στην Κρακοβία με έξι νεκρούς

Οι προειδοποιήσεις εκδίδονται λίγες ημέρες μετά τη φονική επίθεση της 7ης Νοεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Πολωνίας.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στην ιστορική πλατεία της πόλης, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από δώδεκα, ανάμεσά τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο δράστης είχε ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές απόψεις, ενώ ο Πολωνός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό πράξη τρομοκρατίας.

Η επίθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Πολωνία, καθώς σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο που συγκεντρώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι οι νέες αμερικανικές προειδοποιήσεις εκδόθηκαν εξαιτίας της συγκεκριμένης επίθεσης ή ότι υπάρχει σύνδεση της υπόθεσης με κάποιο ευρύτερο τρομοκρατικό σχέδιο στην Ευρώπη.

Νέος συναγερμός για βόμβες σε σχολεία της Ισπανίας

Οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές προειδοποιούν επίσης για πιθανές διαταραχές στις μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο, επισημαίνοντας ότι τον Νοέμβριο καταγράφηκαν ψευδείς απειλές για βόμβες που επηρέασαν την πολιτική αεροπορία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του Reuters, την Τετάρτη (18/11) περισσότερα από δέκα σχολεία στη Γαλικία της βορειοδυτικής Ισπανίας εκκενώθηκαν, έπειτα από ηλεκτρονικά μηνύματα που προειδοποιούσαν για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι απειλές ήταν ψευδείς, καθώς οι ειδικές μονάδες που πραγματοποίησαν ελέγχους δεν εντόπισαν ύποπτους μηχανισμούς.

Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία, όπου χιλιάδες σχολεία έγιναν αποδέκτες απειλητικών μηνυμάτων.

Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν στη Σκωτία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Οι ευρωπαϊκές Αρχές εξετάζουν τη σειρά των περιστατικών, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι συνδέονται με τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι οδηγίες των αμερικανικών πρεσβειών

Στις ανακοινώσεις τους, οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση όταν επισκέπτονται πολυσύχναστες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αστυνομικών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, τους καλούν να αποφεύγουν διαδηλώσεις, να διατηρούν τα προσωπικά τους αντικείμενα ασφαλή και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση αλλαγών στα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Οι Αμερικανοί που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ενθαρρύνονται επίσης να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας για τους προορισμούς τους.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πλησιάζει η χριστουγεννιάτικη περίοδος, όταν οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες σε αγορές, εμπορικούς δρόμους και εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρότι οι αμερικανικές Αρχές δεν κάνουν λόγο για συγκεκριμένη επικείμενη επίθεση, το μήνυμα των διπλωματικών αποστολών είναι σαφές: οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μεγάλες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.