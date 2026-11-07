Μακελειό στην Πολωνία: Δύο νεκροί και 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πλατεία της Κρακοβίας

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, ενώ άλλοι δέκα φαίνεται να έχουν τραυματιστεί.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 10 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στην κεντρικά πλατεία αγοράς της Κρακοβίας στα νότια της Πολωνίας, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι TVN24, επικαλούμενο την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ότι η αστυνομία ερευνά για τους πυροβολισμούς και ότι ενημερώνεται από το υπουργείο των Εσωτερικών.