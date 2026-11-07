Μακελειό στην Πολωνία: Δύο νεκροί και 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πλατεία της Κρακοβίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, ενώ άλλοι δέκα φαίνεται να έχουν τραυματιστεί.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 10 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στην κεντρικά πλατεία αγοράς της Κρακοβίας στα νότια της Πολωνίας, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι TVN24, επικαλούμενο την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ότι η αστυνομία ερευνά για τους πυροβολισμούς και ότι ενημερώνεται από το υπουργείο των Εσωτερικών.
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.
— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026