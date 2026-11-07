Ο άγριος καβγάς του Τραμπ με τη Γουάιλς πριν από την «καρατόμηση» – «Ξέσπασε πάνω της, φώναζε ακόμα και όταν έκλεισε η πόρτα του Οβάλ Γραφείου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε για τη Φλόριντα χωρίς εκείνη. Μέσα σε μόλις 72 ώρες, η πιο ισχυρή γυναίκα στην Ουάσινγκτον έχασε όλα όσα είχε χτίσει επί τέσσερα χρόνια. Η Σούζι Γουάιλς, 69 ετών, ήταν το τελευταίο άτομο με το οποίο μιλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού πάρει οποιαδήποτε σημαντική απόφαση. Χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να λάβει τέλος αυτό, και μάλιστα το έκανε μπροστά στο προσωπικό του.

Η Γουάιλς βγήκε από το Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Πέμπτης, με τον πρόεδρο να συνεχίζει να της φωνάζει. Ο Τραμπ στράφηκε εναντίον της προσωπάρχη του σε μια σύσκεψη με άλλους συνεργάτες και την επέπληξε έντονα για το οδυνηρό αποτέλεσμα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ανέφεραν τέσσερις πηγές με γνώση της έντασης στη Daily Mail. Μέχρι εκείνο το βράδυ, είχε παραιτηθεί. Ο αντικαταστάτης της, Στίβεν Μίλερ, αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα.

Η Γουάιλς, η οποία σχεδίαζε αθόρυβα μια στρατηγική αποχώρησης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές -όπως είχε αποκαλύψει πρώτη η Daily Mail το καλοκαίρι- ζήτησε να παραμείνει μέχρι τον Φεβρουάριο, ανέφεραν δύο πηγές στη Daily Mail. Ο πρόεδρος απέρριψε το αίτημα.

«Ξέσπασε πάνω της», δήλωσε πηγή από το στενό περιβάλλον του προέδρου. Της φώναζε για τις εκλογικές απώλειες μέχρι που εκείνη αποχώρησε από την αίθουσα, ανέφερε πηγή του Λευκού Οίκου. Άλλες δύο πηγές το περιέγραψαν με ακόμα πιο σκληρά λόγια, λέγοντας ότι ο Τραμπ την πέταξε έξω από τη σύσκεψη. «Της είπε να φύγει», πρόσθεσε άλλη καλά πληροφορημένη πηγή.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ήταν παρών στην αίθουσα. Παρούσα ήταν και η Μόργκαν Ντεγουίτ-Σνόου, στενή σύμμαχος της Γουάιλς, η οποία διευθύνει το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Η Ντεγουίτ-Σνόου βγήκε εμφανώς ταραγμένη, δήλωσε μια πηγή. Δεν επέστρεψε στο γραφείο της, αλλά πήγε μαζί με τη Γουάιλς σε άλλο σημείο της Δυτικής Πτέρυγας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διέψευσε ότι ο Τραμπ ύψωσε τη φωνή του στη Γουάιλς: «Δεν θα φώναζε ποτέ στη Σούζι».

Η εκλογική κατάρρευση που έφερε εξελίξεις

Τη νύχτα των εκλογών, δύο ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε παρακολουθήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια τη Γερουσία να περνούν στα χέρια των Δημοκρατικών από το σπίτι του, μιλώντας ελάχιστα, με τη Γουάιλς να κάθεται δίπλα του. Ήταν το μοναδικό άτομο που παρέμενε ακόμη στο πλευρό του, την ώρα που χρηματοδότες και ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου την κατηγορούσαν ήδη ονομαστικά.

Η Γουάιλς είχε προειδοποιηθεί ότι επίκειτο η απομάκρυνσή της, ανέφερε μια τέταρτη πηγή. Πήγε να δει τον Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης και παραιτήθηκε προτού προλάβει εκείνος να το κάνει. Ο Τραμπ δεν έκανε δεκτή την παραίτηση επί τόπου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Της είπε ότι θα το συζητούσαν αργότερα, και μέχρι το πρωί της Παρασκευής εξακολουθούσε να μην έχει απαντήσει. Εκείνη μπήκε ξανά στο Οβάλ Γραφείο και του είπε ότι αυτό έπρεπε να γίνει.

Αυτό που είχε ζητήσει ήταν μια μεταβατική περίοδος που θα διαρκούσε έως τον Φεβρουάριο. Ο Τραμπ δεν ήθελε να περιμένει τόσο πολύ, ανέφεραν δύο πηγές, και η τελευταία της ημέρα ήταν η Παρασκευή.

«Είναι κουρασμένη», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Δεν ήθελε να συνεχίσει να παλεύει». Μια πηγή κοντά στον πρόεδρο το χαρακτήρισε αυτό ξεδιάντροπο ψέμα και ανέφερε ότι η απόδειξη βρισκόταν στο πρόγραμμα γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το παρασκήνιο πριν από την καρατόμηση και ο «αποδιοπομπαίος τράγος» Χέγκσεθ

Η Γουάιλς είχε προγραμματίσει μια συνάντηση στο Καμπ Ντέιβιντ για το Σάββατο, μια ημέρα κατά την οποία ο Τραμπ θα βρισκόταν στη Φλόριντα, ανέφερε η πηγή. Η λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και συνεργάτες πιστούς σε εκείνη.

Ο σκοπός ήταν υποτίθεται να βρεθεί τρόπος για το πώς θα επιβίωνε την εβδομάδα και θα παρέμενε στην εξουσία, δήλωσαν δύο πηγές στη Daily Mail. Το ταξίδι καθυστέρησε και πλέον έχει ακυρωθεί. Το άλλο της εγχείρημα αυτή την εβδομάδα ήταν να μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναφέρουν πηγές.

Οι σύμμαχοι της Γουάιλς πέρασαν τις ημέρες μετά τη συντριβή της Τρίτης το βράδυ προσπαθώντας να καταστήσουν τον Χέγκσεθ ως την αιτία για τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών, επιρρίπτοντάς του ευθύνες για τον ρόλο του στην καθοδήγηση του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος εκτόξευσε το κόστος ζωής, ανέφεραν τρεις πηγές στη Daily Mail.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος κόστισε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και συνέβαλε στο να προκληθεί ένα «μπλε τσουνάμι», λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι «δεν ήταν πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τη βραχυπρόθεσμη συνέπεια του να πληρώνουν περισσότερα για τη βενζίνη».

«Η Σούζι προσπαθούσε να εξοστρακίσει τον Πιτ» προκειμένου να μετατοπίσει την ευθύνη για την καταστροφή των ενδιάμεσων εκλογών, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, στενοί σύμβουλοι ενημέρωσαν περισσότερες από μία φορές τον Τραμπ ότι η ομάδα της προσωπάρχη του προέβαινε σε διαρροές στον Τύπο σχετικά με τον Χέγκσεθ για να αποσπάσει την προσοχή από πάνω της, ανέφερε πηγή κοντά στον πρόεδρο. «Νομίζω ότι τελικά του μίλησαν αρκετοί άνθρωποι, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί πάρα πολύ», δήλωσε η πηγή.

Αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τα δημοσιεύματα πήραν φωτιά για την οργή του Τραμπ κατά του Χέγκσεθ, την ώρα που ο πρόεδρος ρωτούσε τους στενούς του συμβούλους αν πρέπει να τον διώξει.

Πόλεμος διαρροών, μισό δισ. δολάρια και πανηγυρισμοί στην Ουάσινγκτον

Ένας πρώην αξιωματούχος του Τραμπ διατύπωσε την κατηγορία πιο ωμά. «Η Σούζι Γουάιλς κάνει διαρροές, είναι μια τεράστια γα@***νη πηγή διαρροών», δήλωσε. Για τους επικριτές της, το βασικό επιχείρημα εναντίον της αφορούσε τα χρήματα.

Η Γουάιλς διοικούσε έναν μηχανισμό που δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια και έχασε και τα δύο σώματα [του Κογκρέσου], δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Επίσης, υποσχόταν νίκη. Μόλις έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές, έλεγε ευθέως σε ανθρώπους ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα κέρδιζαν τις ενδιάμεσες εκλογές, ανέφερε πηγή στη Daily Mail.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, οι πανηγυρισμοί στην είδηση της αποπομπής της Γουάιλς βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη λίγα μόλις τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο. Ένας πρώην αξιωματούχος του Τραμπ, ο οποίος τώρα εργάζεται σε εταιρεία lobbying στο κέντρο της Ουάσινγκτον, είπε ότι ολόκληρο το γραφείο πανηγύριζε: «Και θα συνεχίσω να πανηγυρίζω όλο το Σαββατοκύριακο».

«Νομίζω ότι όλοι είχαμε λίγο-πολύ απηυδήσει με την τρέλα, την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων, τις ιδιοτελείς συναλλαγές και τη διαφθορά, τα οποία είδαμε όλοι». Οι υπερασπιστές της πάντως λένε μια διαφορετική ιστορία.

«Πολλοί άνθρωποι την αγαπούν, πολλοί άνθρωποι τη μισούν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Οι άνθρωποι που τη μισούν είναι πολλοί από εκείνους που θέλουν απλώς να κάνουν τρελές μ@λ@κίες και να τη γλιτώνουν».

Η Γουάιλς φιλτράριζε το τι έφτανε στον πρόεδρο, ανέφερε ο αξιωματούχος, και αυτό ακριβώς το φίλτρο ήταν που δυσαρεστούσε τους εχθρούς της. Βρισκόταν στο πλευρό του Τραμπ από το 2016 και διετέλεσε προσωπάρχης του τα τελευταία δύο χρόνια, αφού πρώτα σχεδίασε την επιστροφή του το 2024, η οποία τον οδήγησε πίσω στον Λευκό Οίκο κερδίζοντας και τις επτά πολιτείες-κλειδιά.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο και εκπροσώπους της Γουάιλς για κάποιο σχόλιο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, το Truth Social, την Παρασκευή.

Η άνοδος του «σκληρού» Στίβεν Μίλερ και οι εκκαθαρίσεις

Ο Στίβεν Μίλερ, 41 ετών, αναπληρωτής της Γουάιλς και αρχιτέκτονας της σκληρής καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση, αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα. Η Γουάιλς «έκανε εξαιρετική δουλειά» και θα «μετακινηθεί στον Πολιτικό Μηχανισμό του Τραμπ», έγραψε ο πρόεδρος.

Λίγες στιγμές αργότερα, η Γουάιλς ανάρτησε ότι η Παρασκευή ήταν η τελευταία της ημέρα. «Το να υπηρετήσω τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν η τιμή μιας ολόκληρης ζωής», έγραψε. Ένας πρώην αξιωματούχος του Τραμπ δήλωσε ότι η υποστήριξή του προς τον Μίλερ τελεί πλέον υπό τον όρο ενός ευρύτερου πογκρόμ στον Λευκό Οίκο. Η πηγή είπε ότι δεν περιμένει να λυθούν τα προβλήματα της κυβέρνησης εάν οι άνθρωποι της Γουάιλς παραμείνουν στον Λευκό Οίκο.

«Είναι σαν αγριόχορτο», είπε. «Ξεριζώνεις ένα αγριόχορτο και ξεφυτρώνουν άλλα 10 στη θέση του». Όσο για το τι ήταν αυτό που τελικά εξώθησε τον πρόεδρο σε οργή με κραυγές απέναντι στη γυναίκα που κάποτε εμπιστευόταν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ο πρώην αξιωματούχος υπέδειξε τις διαρροές των τελευταίων ημερών και τον χρόνο που περνάει ο ίδιος ο Τραμπ μπροστά στην οθόνη.

«Είναι διαρκώς συνδεδεμένος στο διαδίκτυο», δήλωσε η πηγή. «Επομένως, η εκτίμησή μου είναι ότι είδε κάποια πράγματα που έπρεπε να αλλάξουν».

Η σύγκρουση για τις απελάσεις και η αναχώρηση για Φλόριντα

Σε εσωτερικές συζητήσεις, η Γουάιλς υποστήριζε μια πιο περιορισμένη πολιτική απελάσεων, η οποία θα περιόριζε τις απομακρύνσεις αποκλειστικά σε άτομα που είχαν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα ή καταζητούνταν γι’ αυτά, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων.

Είχε πει σε συναδέλφους της ότι η επιχείρηση μαζικών απελάσεων κόστιζε ψήφους στους Ρεπουμπλικανούς. Την Παρασκευή, ο Τραμπ παρέδωσε τη θέση της στον άνθρωπο που έχτισε αυτή ακριβώς την επιχείρηση. «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος δεξιότερα του Στίβεν Μίλερ στο μεταναστευτικό», δήλωσε αξιωματούχος του Τραμπ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Όσοι ασχολούνται με τις απελάσεις θα ενθουσιαστούν».

Ο ίδιος αξιωματούχος απέρριψε την άποψη ότι ο Μίλερ αναλαμβάνει χρωστώντας χάρες σε οποιονδήποτε. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπηρετεί ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και ο Μίλερ ως σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας, και οι δυο τους συνεργάζονται στενά.

Ωστόσο, ανέφερε ο αξιωματούχος: «Δεν ξέρω αν θα έλεγα ότι ο Στίβεν είναι “άνθρωπος του Μάρκο” ή “άνθρωπος του Τζ. Ντ. [Βανς]”. Νομίζω ότι λειτουργεί αυτόνομα… Δεν ξέρω αν έχει κάποια δεδηλωμένη συμμαχία, πιστεύω ότι είναι αφοσιωμένος στο να υπηρετεί τον πρόεδρο».

Ο νέος διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Τζέι Κλέιτον, καθώς και ο ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ και διοικητής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, εξετάστηκαν αρχικά και οι δύο ως αντικαταστάτες της Γουάιλς, μαζί με τον σκληροπυρηνικό Μπιλ Πούλτε, έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του Τραμπ. Ο πρέσβης στην Ινδία, Σέρτζιο Γκορ, κατέστησε σαφές ότι ήταν επίσης διαθέσιμος για το κορυφαίο αξίωμα.

Τελικά, ο Τραμπ κατέληξε στον μακροβιότερο συνεργάτη του, δηλαδή τον Μίλερ, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του από τις εκλογές του 2016, επειδή υποσχέθηκε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

«Πιστεύω ότι η Σούζι έκανε πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική δουλειά», είπε ο Πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Ένας ρεπόρτερ ρώτησε πώς νιώθει που έχασε τις εκλογές. Ο Τραμπ γύρισε την πλάτη και περπάτησε προς το ελικόπτερο που τον περίμενε για να αναχωρήσει για τη Φλόριντα. Επιβιβάστηκαν μαζί του ο Ρούμπιο, η στενή του συνεργάτιδα Νάταλι Χαρπ και ο Μίλερ. Η Γουάιλς δεν εμφανίστηκε πουθενά.