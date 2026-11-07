Εργατικό δυστύχημα στην ΒΙΠΕ Πάτρας: Νεκρός 59χρονος, καταπλακώθηκε από λαμαρίνες

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Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 59χρονο, χειριστή κλαρκ, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11) στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, ο 59χρονος βρέθηκε κάτω από λαμαρίνες που τον καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον εργάτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι εργασίες διακόπηκαν. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα.