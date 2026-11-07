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Εργατικό δυστύχημα στην ΒΙΠΕ Πάτρας: Νεκρός 59χρονος, καταπλακώθηκε από λαμαρίνες

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, με θύμα έναν 59χρονο χειριστή κλαρκ ο οποίος καταπλακώθηκε από λαμαρίνες και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο χώρος αποκλείστηκε, οι εργασίες διακόπηκαν και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 59χρονο, χειριστή κλαρκ, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.
  • Ο 59χρονος βρέθηκε κάτω από λαμαρίνες που τον καταπλάκωσαν και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
  • Η περιοχή αποκλείστηκε και οι εργασίες διακόπηκαν, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 59χρονο, χειριστή κλαρκ, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11) στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, ο 59χρονος βρέθηκε κάτω από λαμαρίνες που τον καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον εργάτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι εργασίες διακόπηκαν. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα.

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