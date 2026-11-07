ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Φιντάν δημιουργούν εύλογα ερωτήματα

«Οι σημερινές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της έναρξης των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ότι “όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά”, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, με δεδομένες τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για προηγούμενη ενημέρωσή της και την έκδοση αντίστοιχης αντι-NAVTEX» τονίζει το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις δηλώσεις Φιντάν και την απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών.

«Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, μέσω διπλωματικών πηγών, ότι “η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα” δεν αρκεί ούτε δίνει απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: Υπάρχει οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση από τη γαλλική εταιρεία Meridiam στο τουρκικό κράτος, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας; Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει χωρίς περιστροφές η ελληνική κυβέρνηση» σημειώνει το ΚΚΕ.