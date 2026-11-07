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ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Φιντάν δημιουργούν εύλογα ερωτήματα

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την έναρξη των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, με δεδομένες τις αξιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για προηγούμενη ενημέρωση και έκδοση αντι-NAVTEX, τονίζει το ΚΚΕ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ τονίζει ότι οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ότι “όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά”, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.
  • Σημειώνει πως η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, μέσω διπλωματικών πηγών, ότι “η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα” δεν αρκεί.
  • Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει χωρίς περιστροφές αν υπήρξε ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία Meridiam προς την Τουρκία, η οποία δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

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«Οι σημερινές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της έναρξης των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ότι “όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά”, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, με δεδομένες τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για προηγούμενη ενημέρωσή της και την έκδοση αντίστοιχης αντι-NAVTEX» τονίζει το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις δηλώσεις Φιντάν και την απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών.

«Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, μέσω διπλωματικών πηγών, ότι “η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα” δεν αρκεί ούτε δίνει απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: Υπάρχει οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση από τη γαλλική εταιρεία Meridiam στο τουρκικό κράτος, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας;  Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει χωρίς περιστροφές η ελληνική κυβέρνηση» σημειώνει το ΚΚΕ.

 

 

 

 

 

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