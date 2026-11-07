Φιντάν για τη NAVTEX: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» – Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

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«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν για τη NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», που οδήγησαν σε κλιμάκωση της ελληνοτουρκικής έντασης.

Ο Χακάν Φιντάν σε ερώτηση του Μανώλη Κωστίδη για τον ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο είπε λιτά: «όλα είναι καλά».

Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το καλώδιο επιλύθηκε.

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), μετά την ενεργοποίηση της ελληνικής NAVTEX, με την Τουρκία να προχωρά σε αντι-NAVTEX και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να εκδίδει μία προκλητική ανακοίνωση επαναφέροντας τον ισχυρισμό ότι τμήμα της περιοχής βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι οι εργασίες πρέπει να συντονιστούν με τις τουρκικές αρχές.