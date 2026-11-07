Φιντάν για τη NAVTEX: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» – Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για το ζήτημα των NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν πως το πρόβλημα επιλύθηκε.

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Πολιτική

Χακάν Φιντάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν για το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo».
  • Τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν παράλληλα πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το καλώδιο επιλύθηκε.
  • Τη Δευτέρα αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο το ερευνητικό πλοίο για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), μετά την τουρκική αντίδραση και την έκδοση αντι-NAVTEX.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν για τη NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», που οδήγησαν σε κλιμάκωση της ελληνοτουρκικής έντασης.

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Ο Χακάν Φιντάν σε ερώτηση του Μανώλη Κωστίδη για τον ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο είπε λιτά: «όλα είναι καλά».

Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το καλώδιο επιλύθηκε.

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Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), μετά την ενεργοποίηση της ελληνικής NAVTEX, με την Τουρκία να προχωρά σε αντι-NAVTEX και το υπουργείο Εξωτερικών της  χώρας να εκδίδει μία προκλητική ανακοίνωση επαναφέροντας τον ισχυρισμό ότι τμήμα της περιοχής βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι οι εργασίες πρέπει να συντονιστούν με τις τουρκικές αρχές.

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