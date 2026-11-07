Σκέρτσος για Τσίπρα: «Δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σχολίασε την επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού και επικεφαλής νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τίτλο «Στρουθοκαμηλισμός… Ή αλλιώς τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;», ο κ. Σκέρτσος γράφει ότι ο κ. Τσίπρας «έως το 2015 αρνιόταν την ύπαρξη της κρίσης χρέους στην Ελλάδα» και υποστήριζε ότι τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της χώρας μπορούσαν να λυθούν «με ένα νόμο και ένα άρθρο» χωρίς επώδυνα μέτρα. Όπως σημειώνει, «υποδαύλιζε με ψέματα την κοινωνική διαμαρτυρία, τον πολιτικό και εθνικό διχασμό, την τοξικότητα, τον αντιευρωπαϊσμό».

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται στη συνέχεια στα γεγονότα του 2015: «Και μετά ήρθε η σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα. Το τραγελαφικό δημοψήφισμα, η μεγάλη κωλοτούμπα, το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο της Αριστεράς μαζί με την Ακροδεξιά του Καμμένου. Η απόλυτη διάψευση κάθε αυταπάτης. Ή απλά η αποκάλυψη μιας μεγάλης απάτης».

Για την παρουσία του κ. Τσίπρα στη Γαλλία, ο κ. Σκέρτσος γράφει: «11 χρόνια, 4 εκλογικές ήττες, ένα διαλυμένο πρώην κόμμα και ένα νέο κόμμα μετά, ο ίδιος πολιτικός επισκέπτεται τη σύμμαχο και φίλη Γαλλία σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εξάγει την ξεθυμασμένη τεχνογνωσία του στο ψέμα και τον πολιτικό στρουθοκαμηλισμό και εκεί».

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο κ. Τσίπρας «βλέπει ομοιότητες της Γαλλίας με την Ελλάδα του 2010 μόνο στη διαμαρτυρία του δρόμου», όχι όμως «στο διογκούμενο γαλλικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού των γαλλικών ομολόγων». «Δεν λέει κουβέντα για αυτό», σημειώνει. Και προσθέτει: «Καμώνεται τον διαδηλωτή που συμπαραστέκεται και χορεύει μπροστά στην κάμερα -έχοντας την πλάτη γυρισμένη στους νέους Γάλλους- ενώ εμφανώς πλέον έχει υιοθετήσει τις συνήθειες της καλής ζωής και του ακριβού γούστου».

Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν επιλέγει να μιλήσει αναστοχαστικά προς τη γαλλική και την ελληνική κοινωνία» και «δεν αντλεί διδάγματα και συμπεράσματα από τη δική του εμπειρία», η οποία, όπως γράφει, «οδήγησε σε πολιτικό στραπάτσο τον ίδιο και τον πολιτικό του χώρο και τη χώρα ένα βήμα πριν από το Grexit από τη νομισματική ένωση». Αντίθετα, κατά τον υπουργό, «επιλέγει να ψαρέψει στα ρηχά νερά της μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής αναστάτωσης που ζει η Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες». «Τόσο μπορεί; Τόσο ξέρει;» αναρωτιέται.

Ο υπουργός Επικρατείας επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι «η προσωπική πολιτική καθήλωση» του κ. Τσίπρα «στον λόγο και το ύφος ενός αιώνιου προέδρου δεκαπενταμελούς», αφού, όπως λέει, αυτό είναι «δικό του ζήτημα και προσωπικό του αδιέξοδο». Το πρόβλημα για τους πολίτες, γράφει, είναι ότι ένας πρώην πρωθυπουργός και νυν αρχηγός νέου κόμματος που διεκδικεί ξανά τη διακυβέρνηση «επιλέγει -συνειδητά ή ασυνείδητα- να μην είναι χρήσιμος και υπεύθυνος για τη χώρα του», λέγοντας σήμερα «περίπου τα ίδια πράγματα με αυτά που έλεγε πριν 15 χρόνια».

Ο κ. Σκέρτσος καταλήγει: «Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα η παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ένα πράγμα: δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα».