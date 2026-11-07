Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα – Μεγάλη επιχείρηση από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 18 άτομα.
  • Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν ως «αχυράνθρωποι» σε εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της πόλης.
  • Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης, μετά από επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 18 άτομα. Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν ως «αχυράνθρωποι» σε εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της πόλης.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άνδρες και μία γυναίκα, ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν «μπροστινούς» και «αχυρανθρώπους», άλλαζαν συνεχώς δηλωθείσες έδρες και απέφευγαν συστηματικά την καταβολή των οφειλόμενων φόρων. Η επιχείρηση των αρχών έγινε έπειτα από σαρωτικούς ελέγχους της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ σε εκατοντάδες επαγγελματικά ΑΦΜ.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινή διασκέδασης στην πόλη, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα το μεσημέρι του Σαββάτου.

 

 

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