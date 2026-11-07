Ελληνικό: Άγριος καβγάς και ξύλο 29χρονου και 25χρονου για μια θέση πάρκινγκ – Τους χώρισε ιερέας

Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ ξέσπασε ανάμεσα σε έναν 29χρονο και έναν 25χρονο στο Ελληνικό, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να διαπληκτιστούν και να γρονθοκοπηθούν. Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά σε εκκλησία, όπου έφτανε ο ιερέας για τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου. Ο ιερέας αντιλήφθηκε τι συνέβη, παρενέβη άμεσα και χώρισε τους δύο άνδρες, θέτοντας τέλος στο συμβάν προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε δύο άνδρες στο Ελληνικό για μια θέση πάρκινγκ.
  • Ένας 29χρονος και ένας 25χρονος διαπληκτίστηκαν και άρχισαν να σπρώχνουν και να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλον.
  • Το επεισόδιο συνέβη κοντά σε εκκλησία, όπου ιερέας έτρεξε στο σημείο και χώρισε τους δύο άνδρες χωρίς να λάβει μεγαλύτερη διάσταση το συμβάν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε δύο άνδρες στο Ελληνικό. Ένας 29χρονος και ένας 25χρονος διαπληκτίστηκαν αρχικά για μια θέση πάρκινγκ αλλά γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα το σημείο να μετατραπεί σε… ρινγκ.

Οι δύο εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο, άρχισαν να σπρώχνουν και να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλον. Το επεισόδιο συνέβη κοντά σε εκκλησία, όπου μόλις είχε φτάσει ο ιερέας για τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου. Σύμφωνα με το ekklisiaonline, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, έτρεξε στο σημείο και χώρισε τους δύο άνδρες. Το επεισόδιο έληξε εκεί χωρίς να λάβει μεγαλύτερη διάσταση.

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