Ελληνικό: Άγριος καβγάς και ξύλο 29χρονου και 25χρονου για μια θέση πάρκινγκ – Τους χώρισε ιερέας

Άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε δύο άνδρες στο Ελληνικό. Ένας 29χρονος και ένας 25χρονος διαπληκτίστηκαν αρχικά για μια θέση πάρκινγκ αλλά γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα το σημείο να μετατραπεί σε… ρινγκ.

Οι δύο εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο, άρχισαν να σπρώχνουν και να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλον. Το επεισόδιο συνέβη κοντά σε εκκλησία, όπου μόλις είχε φτάσει ο ιερέας για τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου. Σύμφωνα με το ekklisiaonline, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, έτρεξε στο σημείο και χώρισε τους δύο άνδρες. Το επεισόδιο έληξε εκεί χωρίς να λάβει μεγαλύτερη διάσταση.