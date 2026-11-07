Θεσσαλονίκη: Άθλιες οι συνθήκες στο παράνομο γηροκομείο που δεν το έβλεπε ο ήλιος – Βίντεο από το ημιυπόγειο διαμέρισμα, τι λένε κάτοικοι της περιοχής

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Σε απάνθρωπες συνθήκες διαβιούσαν πέντε ηλικιωμένοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε ημιυπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε στηθεί παράνομος χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων από έναν ζευγάρι. Οι γείτονες, στην πλειονότητά τους, δηλώνουν σοκαρισμένοι καθώς δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, voria.gr συγγενής ηλικιωμένου που βρισκόταν στο διαμέρισμα-γηροκομείο επί της Ορέστου 47 φέρεται να ειδοποίησε τις Aρχές για τη λειτουργία του, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν αιφνιδιαστική έφοδο το πρωί της Πέμπτης μετά τη σχετική εισαγγελική παραγγελία, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Ο 56χρονος ιδιοκτήτης του χώρου μαζί με την 48χρονη Γεωργιανή σύζυγό του είχαν μετατρέψει τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και έναν παρακείμενο χώρο με ξεχωριστή είσοδο σε άτυπη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων. Συνελήφθησαν καθώς δεν είχαν άδεια λειτουργίας αφού φιλοξενούσαν τους ηλικιωμένους οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζαν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες, προχωρώντας σε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων.

«Τα παιδιά των ηλικιωμένων δεν έβλεπαν;»

«Για εμένα είναι απαράδεκτο ο ηλικιωμένος να καταντάει έτσι. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν κι αυτοί που εκμεταλλεύονται. Αν αυτοί οι ηλικιωμένοι είχαν παιδιά, δεν έβλεπαν; Έβλεπαν. Αν δεν είχαν παιδιά, τότε απάνθρωποι είναι αυτοί που τους κοίταζαν, που τους είχαν να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας παρατήρησε ότι υπήρχε κινητικότητα στο διαμέρισμα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του.

Ακόμη και οι ένοικοι της πολυκατοικίας φαίνεται ότι δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε στους συγκεκριμένους χώρους.

Σφραγίστηκε ο χώρος, πρόστιμα από την Περιφέρεια

Σε βάρος του 56χρονου και της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης κατά συναυτουργία. Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι χώροι σφραγίστηκαν, ενώ ακολουθεί η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι συγγενείς των ηλικιωμένων τούς εχουν παραλάβει από τον παράνομο οίκο ευγηρίας.