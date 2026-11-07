Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια στα ορεινά

Με περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχοπτώσεις και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα στα ηπειρωτικά, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αναλυτικότερα, σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δίνοντας κατά τόπους ασθενή φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Πού αναμένονται βροχές και χιονοπτώσεις

Τοπικές και ασθενείς βροχές προβλέπονται κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Εύβοια. Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Παράλληλα, ασθενείς και παροδικές χιονοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως σε υψόμετρα άνω των 1.500-1.600 μέτρων.

Αυξημένη προσοχή θα χρειαστεί κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, καθώς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες, περιορίζοντας τοπικά την ορατότητα.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα παρουσιάσει ο υδράργυρος, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία, όπου σε ορισμένες περιοχές θα πλησιάσουν το μηδέν.

Δυτική Μακεδονία: Από 0 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου.

Από 0 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 2 έως 12-14 βαθμούς.

Από 2 έως 12-14 βαθμούς. Ήπειρος και Θεσσαλία: Από 4 έως 16 βαθμούς.

Από 4 έως 16 βαθμούς. Υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές: Από 6 έως 14-16 βαθμούς.

Από 6 έως 14-16 βαθμούς. Επτάνησα: Από 8 έως 17-18 βαθμούς.

Από 8 έως 17-18 βαθμούς. Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 8 έως 14-15 βαθμούς.

Από 8 έως 14-15 βαθμούς. Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και Κρήτη: Από 10 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να είναι κατά τόπους ισχυρή στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι ηπιότερες, ενώ οι νεφώσεις θα παρουσιάζουν κατά διαστήματα αυξομειώσεις.