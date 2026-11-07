Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1185: Ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς κατατροπώνει τους Νορμανδούς σε μάχη κοντά στον Στρυμόνα. Οι τελευταίοι, μετά την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης, εκινούντο εναντίον της Κωνσταντινούπολης.

Ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς κατατροπώνει τους Νορμανδούς σε μάχη κοντά στον Στρυμόνα. Οι τελευταίοι, μετά την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης, εκινούντο εναντίον της Κωνσταντινούπολης. 1926: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, οι πρώτες με απλή αναλογική και με ψηφοδέλτιο μετά την κατάργηση του σφαιριδίου. Εξαιτίας του εκλογικού νόμου, δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, οι πρώτες με απλή αναλογική και με ψηφοδέλτιο μετά την κατάργηση του σφαιριδίου. Εξαιτίας του εκλογικού νόμου, δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. 1934: Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Όπερα της Βαλτιμόρης το μουσικό κομψοτέχνημα του ρώσου συνθέτη Σεργκέι Ραχμάνινοφ «Ραψωδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνι».

Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Όπερα της Βαλτιμόρης το μουσικό κομψοτέχνημα του ρώσου συνθέτη Σεργκέι Ραχμάνινοφ «Ραψωδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνι». 1944: Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος και τελευταίος Αμερικανός που εκλέγεται για τέταρτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος και τελευταίος Αμερικανός που εκλέγεται για τέταρτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ. 1985: Αποφυλακίζεται, έπειτα από 19 χρόνια, ο Ρούμπιν «Hurricane» Κάρτερ. Ο 48χρονος πυγμάχος είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο το 1966. Ο Μπομπ Ντίλαν έγραψε τραγούδι γι’ αυτόν και ο σκηνοθέτης Νόρμαν Τζούισον γύρισε ταινία για τη ζωή του, με τίτλο «The Hurricane» και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αποφυλακίζεται, έπειτα από 19 χρόνια, ο Ρούμπιν «Hurricane» Κάρτερ. Ο 48χρονος πυγμάχος είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο το 1966. Ο Μπομπ Ντίλαν έγραψε τραγούδι γι’ αυτόν και ο σκηνοθέτης Νόρμαν Τζούισον γύρισε ταινία για τη ζωή του, με τίτλο «The Hurricane» και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. 2015: Οι Πρόεδροι της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και της Ταϊβάν, Μα Ινγκ-τζου, ανταλλάσσουν ιστορική χειραψία στη Σιγκαπούρη, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής, της πρώτης μετά τον χωρισμό του νησιού από την ηπειρωτική Κίνα, πριν από 66 χρόνια, έπειτα από τον εμφύλιο πόλεμο.

Γεννήσεις

1867: Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάμ Κιουρί, Γαλλοπολωνέζα φυσικός, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. (Θαν. 4/7/1934)

Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάμ Κιουρί, Γαλλοπολωνέζα φυσικός, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. (Θαν. 4/7/1934) 1913: Αλμπέρ Καμύ, Γάλλος συγγραφέας, δημοσιογράφος και φιλόσοφος (Θαν. 4/1/1960)

Αλμπέρ Καμύ, Γάλλος συγγραφέας, δημοσιογράφος και φιλόσοφος (Θαν. 4/1/1960) 1917: Τίτος Βανδής, Έλληνας ηθοποιός και βουλευτής (ΚΚΕ). (Θαν. 23/2/2003)

Τίτος Βανδής, Έλληνας ηθοποιός και βουλευτής (ΚΚΕ). (Θαν. 23/2/2003) 1943: Τζόνι Μίτσελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ρομπέρτα Τζόαν Άντερσον, Καναδή τραγουδοποιός.

Τζόνι Μίτσελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ρομπέρτα Τζόαν Άντερσον, Καναδή τραγουδοποιός. 1967: Νταβίντ Γκετά, Γάλλος DJ και παραγωγός.

Νταβίντ Γκετά, Γάλλος DJ και παραγωγός. 1990: Νταβίντ Ντε Χέα, Ισπανός τερματοφύλακας.

Νταβίντ Ντε Χέα, Ισπανός τερματοφύλακας. 1991: Πηνελόπη Πλάκα, Ελληνίδα ηθοποιός

Θάνατοι