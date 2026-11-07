Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Φοιτητής έπεσε θύμα απάτης μέσω IRIS – Του δέσμευσαν τον τραπεζικό λογαριασμό

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Σε προειδοποίηση προς το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας για περιστατικό οικονομικής απάτης που σημειώθηκε στους χώρους του ιδρύματος προχώρησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μετά την εμπλοκή φοιτητή σε παράνομη χρηματική συναλλαγή μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Ο νεαρός, επιχειρώντας να εξυπηρετήσει άγνωστο που εμφανίστηκε ως συμφοιτητής του, δέχθηκε χρήματα στον προσωπικό του λογαριασμό και στη συνέχεια τα παρέδωσε σε εκείνον, χωρίς να γνωρίζει ότι προέρχονταν από απάτη.

Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα τη δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού και την εμπλοκή του σε έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Το πρόσχημα του «συμφοιτητή» και η μεταφορά χρημάτων

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σύστασης της Πρυτανικής Αρχής, άγνωστος προσέγγισε φοιτητή εντός του πανεπιστημιακού χώρου και επικαλέστηκε μια επείγουσα προσωπική ανάγκη.

Προσποιούμενος ότι φοιτούσε στο ίδιο ίδρυμα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να δεχθεί χρήματα μέσω IRIS, λόγω παλαιού μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Έτσι, ζήτησε από τον νεαρό να χρησιμοποιήσει τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να πιστωθεί σε αυτόν ένα ποσό που θα του έστελνε ο πατέρας του.

Ο φοιτητής πείστηκε από το πρόσχημα και έδωσε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με την υπηρεσία IRIS. Όταν τα χρήματα εμφανίστηκαν στον λογαριασμό του, προχώρησε στην ανάληψή τους και παρέδωσε το ποσό σε μετρητά στον άγνωστο.

Η σύνδεση με ηλεκτρονική απάτη για εισιτήρια αγώνα

Η πραγματική προέλευση των χρημάτων αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για μεταφορά από συγγενικό πρόσωπο του άνδρα που είχε προσεγγίσει τον φοιτητή.

Αντίθετα, τα χρήματα είχαν αποσταλεί από πολίτη, ο οποίος είχε προηγουμένως πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Ο επιτήδειος φέρεται να είχε αναρτήσει ψευδή αγγελία πώλησης εισιτηρίων για ποδοσφαιρικό αγώνα, αποσπώντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Για να εισπράξει τα χρήματα, χρησιμοποίησε τον τραπεζικό λογαριασμό του ανυποψίαστου φοιτητή, ο οποίος λειτούργησε εν αγνοία του ως ενδιάμεσος στη συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, ο πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων κατέληξε να τα μεταφέρει σε λογαριασμό τρίτου προσώπου, από τον οποίο στη συνέχεια αναλήφθηκαν και παραδόθηκαν στον δράστη.

Η παρέμβαση του πανεπιστημίου

Η εμπλοκή του λογαριασμού στη συγκεκριμένη συναλλαγή είχε άμεσες συνέπειες για τον φοιτητή, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος, δεσμεύτηκε από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης παράνομων εσόδων.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να μην γνώριζε την προέλευση των χρημάτων, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τέτοιου είδους υποθέσεις.

Το περιστατικό κινητοποίησε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία απευθύνει έκκληση στους φοιτητές να μην αποδέχονται αιτήματα αγνώστων για χρήση των προσωπικών τραπεζικών τους λογαριασμών, ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες που επικαλούνται.

Η σύσταση προς τους φοιτητές για IRIS και e-banking

Στην ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων, επισημαίνοντας:

«Μην γνωστοποιείτε ποτέ προσωπικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), κωδικούς ή αριθμούς τηλεφώνου συνδεδεμένους με τραπεζικές εφαρμογές (IRIS/e-banking) σε άγνωστα άτομα, ακόμη και αν επικαλούνται επείγουσες καταστάσεις».

Παράλληλα, καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ενημερώνουν αμέσως τη Φύλαξη του Πανεπιστημίου σε περίπτωση που δεχθούν ανάλογη προσέγγιση ή αντιληφθούν ύποπτη δραστηριότητα στους χώρους του ιδρύματος.