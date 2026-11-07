Ευαγγελία Μουμούρη: «Από τότε πήρα τη ζωή στα χέρια μου» – Η απώλεια του πατέρα της και η εξομολόγηση για τον σύζυγό της

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Σε προσωπικές αποκαλύψεις για τη ζωή της, τις αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της και τις σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπά προχώρησε η Ευαγγελία Μουμούρη, μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίοδο που αναγκάστηκε να αναλάβει μόνη της την ευθύνη της ζωής της, λίγο μετά την αποφοίτησή της από τη δραματική σχολή και την απώλεια του πατέρα της.

«Ήθελα να είμαι ανεξάρτητη και όποιες αντιξοότητες υπάρξουν να τις περνάω μόνη μου. Από τότε πήρα τη ζωή στα χέρια μου. Με δυσκολία ζητούσα βοήθεια. Πλέον, έχω μάθει ότι δεν είναι κακό να το κάνεις».

Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε και για τη σχέση της με τους προσωπικούς στόχους, αποκαλύπτοντας ότι για μεγάλο διάστημα δεν αποτελούσαν προτεραιότητά της.

«Δεν με ενδιέφερε. Και όταν έβαλα στόχους δεν τους πέτυχα. Ήταν αργά. Η ζωή είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς», σημείωσε.

Τέλος, η ηθοποιός έκανε αναφορά και στις ανθρώπινες σχέσεις, τονίζοντας ότι για την ίδια η ειλικρίνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας ουσιαστικής φιλίας.

«Θέλω να μου λένε την αλήθεια, είτε μου αρέσει είτε όχι. Και με τον κάθε φίλο σου έχεις διαφορετικό κομμάτι επικοινωνίας. Ξέρεις ποιος θα σου πει την αλήθεια και ποιος όχι. Για μένα η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου.

Και αυτό που παλεύω σε σχέση με τον άνδρα μου, τον Αλέξανδρο, είναι να τον έχω φίλο. Όμως, δεν είναι εύκολο να είσαι φίλη με τον άντρα σου».