Ευαγγελία Μουμούρη: «Από τότε πήρα τη ζωή στα χέρια μου» – Η απώλεια του πατέρα της και η εξομολόγηση για τον σύζυγό της

Η Ευαγγελία Μουμούρη, μέσα από συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, αναφέρθηκε στην περίοδο που ανέλαβε μόνη της την ευθύνη της ζωής της μετά την αποφοίτησή της από τη δραματική σχολή και την απώλεια του πατέρα της. Η ηθοποιός μίλησε για την επιδίωξη της ανεξαρτησίας, τους στόχους και την αξία της ειλικρίνειας στις ανθρώπινες σχέσεις. Παράλληλα, εξομολογήθηκε την προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να διατηρεί σχέση φιλίας με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο.

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Ευαγγελία Μουμούρη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευαγγελία Μουμούρη αναφέρθηκε στην περίοδο μετά την απώλεια του πατέρα της, σημειώνοντας: «Από τότε πήρα τη ζωή στα χέρια μου».
  • Σχετικά με τους προσωπικούς στόχους, αποκάλυψε ότι για μεγάλο διάστημα δεν αποτελούσαν προτεραιότητά της: «Και όταν έβαλα στόχους δεν τους πέτυχα. Ήταν αργά. Η ζωή είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς».
  • Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ειλικρίνειας στις ανθρώπινες σχέσεις, επισημαίνοντας για τον σύζυγό της: «Όμως, δεν είναι εύκολο να είσαι φίλη με τον άντρα σου».

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Σε προσωπικές αποκαλύψεις για τη ζωή της, τις αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της και τις σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπά προχώρησε η Ευαγγελία Μουμούρη, μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίοδο που αναγκάστηκε να αναλάβει μόνη της την ευθύνη της ζωής της, λίγο μετά την αποφοίτησή της από τη δραματική σχολή και την απώλεια του πατέρα της.

«Ήθελα να είμαι ανεξάρτητη και όποιες αντιξοότητες υπάρξουν να τις περνάω μόνη μου. Από τότε πήρα τη ζωή στα χέρια μου. Με δυσκολία ζητούσα βοήθεια. Πλέον, έχω μάθει ότι δεν είναι κακό να το κάνεις».

Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε και για τη σχέση της με τους προσωπικούς στόχους, αποκαλύπτοντας ότι για μεγάλο διάστημα δεν αποτελούσαν προτεραιότητά της.

«Δεν με ενδιέφερε. Και όταν έβαλα στόχους δεν τους πέτυχα. Ήταν αργά. Η ζωή είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς», σημείωσε.

Τέλος, η ηθοποιός έκανε αναφορά και στις ανθρώπινες σχέσεις, τονίζοντας ότι για την ίδια η ειλικρίνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας ουσιαστικής φιλίας.

«Θέλω να μου λένε την αλήθεια, είτε μου αρέσει είτε όχι. Και με τον κάθε φίλο σου έχεις διαφορετικό κομμάτι επικοινωνίας. Ξέρεις ποιος θα σου πει την αλήθεια και ποιος όχι. Για μένα η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου.

Και αυτό που παλεύω σε σχέση με τον άνδρα μου, τον Αλέξανδρο, είναι να τον έχω φίλο. Όμως, δεν είναι εύκολο να είσαι φίλη με τον άντρα σου».

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