Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Έβερτον, νίκες για Τουλούζ και Βενέτσια

Η Έβερτον επικράτησε με 3-1 της Κόβεντρι στο «Γκούντισον Παρκ» για τη 10η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νίκες σημείωσαν η Τουλούζ επί του Στρασβούργου, η Βενέτσια απέναντι στην Ουντινέζε και το Αμβούργο κόντρα στην Γκλάντμπαχ. Αντίθετα, χωρίς τέρματα και νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σεβίλλης με την Αλαβές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανοδική της πορεία στην Premier League συνεχίζει η Έβερτον, η οποία επικράτησε με 3-1 της Κόβεντρι στο «Γκούντισον Παρκ» και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.
  • Στη Γαλλία η Τουλούζ επικράτησε με 3-1 του Στρασβούργου, ενώ στην Ιταλία βαθμολογική ανάσα πήρε η Βενέτσια νικώντας με 2-1 την Ουντινέζε.
  • Στη Γερμανία το Αμβούργο έφτασε στη νίκη με 3-1 επί της Γκλάντμπαχ, ενώ χωρίς νικητή (0-0) ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σεβίλλης με την Αλαβές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ανοδική της πορεία στην Premier League συνεχίζει η Έβερτον, η οποία επικράτησε με 3-1 της Κόβεντρι στο «Γκούντισον Παρκ», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες, χωρίς να έχει ξεκινήσει τη σεζόν με υψηλές προσδοκίες, παρουσιάζει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Η αναμέτρηση, πάντως, δεν εξελίχθηκε εύκολα για τα «ζαχαρωτά». Η Κόβεντρι, υπό τις οδηγίες του Φρανκ Λάμπαρντ, πήρε το προβάδισμα στο 52ο λεπτό, βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους.

Η αντίδραση της Έβερτον ήταν άμεση, με τον Μπαρί να ισοφαρίζει στο 56ο λεπτό και να ολοκληρώνει την ανατροπή μόλις πέντε λεπτά αργότερα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Χολ στο 81ο λεπτό, σφραγίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο για τους γηπεδούχους.

Με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Τουλούζ, η οποία αξιοποίησε την έδρα της απέναντι στο Στρασβούργο, κατακτώντας τρεις σημαντικούς βαθμούς στη Ligue 1.

Στη Serie A, βαθμολογική ανάσα πήρε η Βενέτσια, η οποία επικράτησε με 2-1 της Ουντινέζε εντός έδρας, βελτιώνοντας τη θέση της στη βαθμολογία.

Στη Bundesliga, το Αμβούργο εκμεταλλεύτηκε τόσο την έδρα του όσο και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε μετά την αποβολή ποδοσφαιριστή της Γκλάντμπαχ, φτάνοντας στη νίκη επίσης με 3-1 για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, στη LaLiga, η αναμέτρηση της Σεβίλλης με την Αλαβές ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, με τις δύο πλευρές να δημιουργούν ελάχιστες αξιόλογες ευκαιρίες. Η Σεβίλλη, πάντως, είχε τις προϋποθέσεις να πάρει τη νίκη, αλλά πλήρωσε την αστοχία της στις φάσεις που δημιούργησε.

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