Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Έβερτον, νίκες για Τουλούζ και Βενέτσια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ανοδική της πορεία στην Premier League συνεχίζει η Έβερτον, η οποία επικράτησε με 3-1 της Κόβεντρι στο «Γκούντισον Παρκ», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες, χωρίς να έχει ξεκινήσει τη σεζόν με υψηλές προσδοκίες, παρουσιάζει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Η αναμέτρηση, πάντως, δεν εξελίχθηκε εύκολα για τα «ζαχαρωτά». Η Κόβεντρι, υπό τις οδηγίες του Φρανκ Λάμπαρντ, πήρε το προβάδισμα στο 52ο λεπτό, βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους.

Η αντίδραση της Έβερτον ήταν άμεση, με τον Μπαρί να ισοφαρίζει στο 56ο λεπτό και να ολοκληρώνει την ανατροπή μόλις πέντε λεπτά αργότερα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Χολ στο 81ο λεπτό, σφραγίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο για τους γηπεδούχους.

Με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Τουλούζ, η οποία αξιοποίησε την έδρα της απέναντι στο Στρασβούργο, κατακτώντας τρεις σημαντικούς βαθμούς στη Ligue 1.

Στη Serie A, βαθμολογική ανάσα πήρε η Βενέτσια, η οποία επικράτησε με 2-1 της Ουντινέζε εντός έδρας, βελτιώνοντας τη θέση της στη βαθμολογία.

Στη Bundesliga, το Αμβούργο εκμεταλλεύτηκε τόσο την έδρα του όσο και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε μετά την αποβολή ποδοσφαιριστή της Γκλάντμπαχ, φτάνοντας στη νίκη επίσης με 3-1 για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, στη LaLiga, η αναμέτρηση της Σεβίλλης με την Αλαβές ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, με τις δύο πλευρές να δημιουργούν ελάχιστες αξιόλογες ευκαιρίες. Η Σεβίλλη, πάντως, είχε τις προϋποθέσεις να πάρει τη νίκη, αλλά πλήρωσε την αστοχία της στις φάσεις που δημιούργησε.