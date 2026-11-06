Νέα Φιλαδέλφεια: Μυστήριο με τον θάνατο νεογέννητου πέντε ώρες μετά τον τοκετό στο σπίτι – Ο ρόλος της μαίας και τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι Αρχές

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένα νεογέννητο βρέφος στη Νέα Φιλαδέλφεια, περίπου πέντε ώρες μετά τη γέννησή του, διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές. Το παιδί γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι της οικογένειας, παρουσία μαίας, ενώ λίγες ώρες αργότερα παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τοκετό, στην αντιμετώπιση των αρχικών αναπνευστικών προβλημάτων του βρέφους και στο κατά πόσο υπήρξε έγκαιρη ιατρική παρέμβαση. Παράλληλα, εξετάζεται εάν ο θάνατός του συνδέεται με παθολογικά αίτια ή εξωγενείς παράγοντες.

Τα πρώτα αναπνευστικά προβλήματα και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο τοκετός πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, με τη συνδρομή μαίας. Αμέσως μετά τη γέννησή του, το νεογέννητο παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, καθώς δεν ανέπνεε κανονικά. Στη συνέχεια, ωστόσο, εμφάνισε σημάδια ζωής και η μητέρα κατάφερε να το θηλάσει.

Τις επόμενες ώρες δεν αναφέρθηκε κάποια άλλη ανησυχητική εξέλιξη. Ωστόσο, περίπου στις 6 το πρωί, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, όταν διαπιστώθηκε ότι το βρέφος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, η μαία επιχείρησε να το επαναφέρει εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ είχε ζητηθεί και η συνδρομή ασθενοφόρου.

Το νεογέννητο διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αναλυτικά το χρονικό διάστημα από τη γέννηση έως τον θάνατο του παιδιού, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς εξελίχθηκαν τα αναπνευστικά προβλήματα, πότε έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασής του και εάν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες.

Οι ενέργειες της μαίας και το ιστορικό της εγκυμοσύνης

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ο ρόλος της μαίας, τόσο κατά τη διάρκεια του τοκετού όσο και τις ώρες που ακολούθησαν.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μετά το περιστατικό η μαία αποχώρησε από την κατοικία της οικογένειας και μετέβη κανονικά στην εργασία της, παρά τον θάνατο του νεογέννητου. Οι αστυνομικοί διερευνούν τις ενέργειές της και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση του βρέφους.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ιατρικό ιστορικό της μητέρας και την πορεία της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν παράγοντες αυξημένου κινδύνου που θα καθιστούσαν αναγκαία τη διενέργεια του τοκετού σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα είχε φόβο για τον τοκετό σε μαιευτήριο και επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι, με τη βοήθεια μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Η ιατροδικαστική εξέταση και το ενδεχόμενο εγκληματικής αμέλειας

Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος της Νέας Φιλαδέλφειας συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα στοιχεία της υπόθεσης, εξετάζοντας εάν προκύπτουν ενδείξεις θανατηφόρας έκθεσης ή εγκληματικής αμέλειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνθήκες του τοκετού, στην αξιολόγηση των πρώτων συμπτωμάτων και στον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. Οι Αρχές διερευνούν εάν υπήρξαν παραλείψεις ή καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της κατάστασης του νεογέννητου.

Καθοριστικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να αποτελέσουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, μέσω της οποίας θα αναζητηθεί η ακριβής αιτία θανάτου. Τα ευρήματα θα αξιολογηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε παθολογικό πρόβλημα ή εάν προηγήθηκε κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, το ιατρικό ιστορικό και τα ιατροδικαστικά ευρήματα να αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου του βρέφους.