Συναγερμός στην Κορινθία: Αγνοείται δύτης στη θαλάσσια περιοχή Στέρνα – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές της Κορινθίας, το απόγευμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026 έπειτα από ειδοποίηση για αγνοούμενο δύτη στη θαλάσσια περιοχή Στέρνα, κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης, στην Περαχώρα Λουτρακίου.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, έχει κινητοποιηθεί το Λιμεναρχείο Κορίνθου καθώς και ιδιώτης δύτης για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αναζητήσεις επικεντρώνονται στην περιοχή Στέρνα, κοντά στη γνωστή Λίμνη Βουλιαγμένης της Περαχώρας, όπου φέρεται να χάθηκαν τα ίχνη του δύτη.