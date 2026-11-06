Αιγάλεω: Εξαρθρώθηκε ομάδα διακίνησης ναρκωτικών και αναβολικών – Κατασχέθηκαν ασήμι αξίας 43.000 ευρώ και 15.000 ευρώ σε μετρητά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη σύλληψη μίας 23χρονης στο Αιγάλεω προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών στην Αττική. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμη ένα άτομο, το οποίο περιλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η προανακριτική έρευνα και η αξιολόγηση των στοιχείων οδήγησαν στη διαπίστωση ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με σκοπό τη συστηματική διακίνηση εξαρτησιογόνων και αναβολικών ουσιών, χρησιμοποιώντας οχήματα για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Τι εντοπίστηκε κατά την αστυνομική έρευνα

Κατά την έρευνα σε κατοικία στο Αιγάλεω, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δέκα ράβδους ασημιού και ψήγματα εργαστηριακού ασημιού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.000 ευρώ, καθώς και 15.000 ευρώ σε μετρητά.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης ποσότητα κοκαΐνης, πλήθος φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τη δραστηριότητα της ομάδας.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της ομάδας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Σε βάρος των δύο εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση εξαρτησιογόνων και αναβολικών ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.