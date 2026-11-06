Άγγελος Γιαννακόπουλος: «Ο λογιστής έπαιρνε 300.000 ευρώ τον μήνα – Δεν γνώριζα τι έκανε, του είχα τυφλή εμπιστοσύνη» – Τι υποστήριξε ο «Mr. Χωριάτικο» στην απολογία του

Στον λογιστή του απέδωσε την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων των επιχειρήσεών του ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr. Χωριάτικο», κατά τη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τις οικονομικές δραστηριότητες των αρτοποιείων του. Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι εμπιστευόταν πλήρως τον λογιστή του, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, λάμβανε 300.000 ευρώ τον μήνα.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν απάντησε σε ερωτήσεις του ανακριτή και κατέθεσε σύντομο υπόμνημα, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως αναπνευστικής φύσεως, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν του επέτρεπαν να απολογηθεί κανονικά.

Στις εξηγήσεις του υποστήριξε ότι δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις για να ελέγχει τα λογιστικά και οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του, καθώς έχει ολοκληρώσει μόνο το δημοτικό σχολείο. Ανέφερε ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν στην παραγωγή, τη λειτουργία των καταστημάτων, τη διαχείριση του προσωπικού και την επέκταση των επιχειρήσεων, ενώ είχε αναθέσει στον λογιστή του τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων.

«Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεών μου»

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον λογιστή του, η οποία, όπως είπε, ξεκίνησε το 2004, καθώς και στον ρόλο του στις επιχειρήσεις «Χωριάτικο» και «Αττικά Αρτοποιεία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο γιος του δεν είχε καμία εμπλοκή στα ζητήματα που εξετάζονται.

Μεταξύ άλλων, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ανέφερε:

«Είμαι ένας σκληρός πατέρας και ήθελα να βάλω τον γιο μου στη δουλειά. Ο γιος μου σπούδασε στο Παρίσι. Είναι στην παραγωγή. Δεν έχει καμία δουλειά με όλα αυτά. Έχω υπάρξει διαχειριστής σε πολλές εταιρείες. Εγώ τον λογιστή τον γνωρίζω από το 2004. Φρόντιζε πάντα να πληρώνονται τα λογιστικά, τα οικονομικά. Εγώ ήμουν στα μαγαζιά και στη διαχείριση, στο Χωριάτικο, στα Αττικά Αρτοποιεία. Είχα μαγαζί και στη Μύκονο και στη Ρόδο.

»Δεν γνώριζα τι έκανε ο λογιστής. Του είχα τυφλή εμπιστοσύνη. Ήμουν μόνο στην παραγωγή και στη λειτουργία του προσωπικού. Ήμουν άνθρωπος εργατικός. Έχω τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Δεν έχω γνώσεις λογιστικής. Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεών μου. Εγώ κοιτούσα να ανοίξω μαγαζί και να φέρω λεφτά. Όλα τα λεφτά πήγαιναν στη Χεύδεν και στη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί ήταν το γραφείο των λογιστών».

«Ό,τι οφείλεται από δική μου εταιρεία, θα το πληρώσω»

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας επικαλέστηκε εκ νέου την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας ότι αδυνατούσε να συνεχίσει την απολογία του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι εταιρείες του γιου του δεν έχουν οφειλές και εξέφρασε την πρόθεσή του να εξοφλήσει κάθε υποχρέωση που αφορά τις δικές του επιχειρήσεις, ώστε να μην υπάρξει οικονομική απώλεια για το Δημόσιο.

«Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω πρόβλημα υγείας. Έχω πρόβλημα στο αναπνευστικό. Δεν χρωστούν τίποτα οι εταιρείες του γιου μου. Του έδωσα δύο μαγαζιά. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Έχω πρόβλημα υγείας. Δεν μπορώ να απολογηθώ.

»Ό,τι οφείλεται από δική μου εταιρεία, θα το πληρώσω όλο. Να μη χρωστάω τίποτα και να μη χάσει ούτε ένα ευρώ το Δημόσιο. Αν ελεγχθεί η ροή του χρήματος, θα φανεί ότι ο λογιστής έπαιρνε 300.000 ευρώ τον μήνα. Να μην τα φορτωθώ όλα εγώ».

Υπενθυμίζεται ότι οι ισχυρισμοί του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και φερόμενου ως εγκεφάλου του κυκλώματος δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, που αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Η ογκώδης δικογραφία των 875 σελίδων περιγράφει ένα ευρύ δίκτυο φερόμενων εγκληματικών δραστηριοτήτων, με πιθανές διασυνδέσεις με δημοσίους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχέσεις του κυκλώματος με δημόσιους λειτουργούς.