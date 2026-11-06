Τζέι Ροκφέλερ: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο γόνος της γνωστής δυναστείας και πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ

Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, απόγονος μίας από τις γνωστότερες και πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, ο οποίος υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στην αμερικανική Γερουσία, εργάσθηκε για την βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων στην υγειονομική περίθαλψη και άσκησε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους για την διαχείριση του Πολέμου στο Ιράκ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, γνωστοποίησε η Washington Post.

Ποιος ήταν ο Τζέι Ροκφέλερ

Ο Τζον Ντέιβισον «Τζέι» Ροκφέλερ IV ήταν Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών εκ μέρους της Δυτικής Βιρτζίνια από το 1985 έως το 2015, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια από το 1977 έως το 1985. Ήταν μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Γεννημένος στη διακεκριμένη οικογένεια Ροκφέλερ στη Νέα Υόρκη, ο Ροκφέλερ μετακόμισε στο Έμονς της Δυτικής Βιρτζίνια το 1964 για να εργαστεί ως εθελοντής στο πρόγραμμα «Εθελοντές στην Υπηρεσία της Αμερικής» (VISTA). Εκλέχθηκε για πρώτη φορά σε δημόσιο αξίωμα ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δυτικής Βιρτζίνια (1966–1968). Στη συνέχεια, ο Ροκφέλερ εξελέγη υπουργός Εξωτερικών της Δυτικής Βιρτζίνια (1968–1973) και διετέλεσε πρόεδρος του Κολλεγίου Γουέσλεϊαν της Δυτικής Βιρτζίνια (1973–1975), ενώ εξελέγη για δύο θητείες ως κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια. Εξελέγη για πρώτη φορά στη Γερουσία το 1984, ενώ εξακολουθούσε να ασκεί τα καθήκοντα του κυβερνήτη.

Ως γερουσιαστής, ο Ροκφέλερ διετέλεσε μέλος της ισχυρής Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, μεταξύ άλλων και ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής για το Medicare και τη Μακροχρόνια Φροντίδα (που αργότερα μετονομάστηκε σε Υποεπιτροπή Υγειονομικής Περίθαλψης). Έγινε ένας από τους κύριους υποστηρικτές της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, προωθώντας τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Medicare, τη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την αύξηση της κάλυψης υγείας για τα παιδιά. Ήταν ο συντάκτης του Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας για Παιδιά (CHIP), το οποίο έχει προσφέρει υγειονομική κάλυψη σε εκατομμύρια φτωχά παιδιά. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ψήφιση του Νόμου για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act, ACA) του 2010, υποστηρίζοντας την επιλογή ενός δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.

Ο Ροκφέλερ διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο σε θέματα που αφορούσαν τους βετεράνους, καθώς διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Υποθέσεων Βετεράνων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στη Γερουσία, συμπεριλαμβανομένων πολλών θητειών ως πρόεδρός της. Εστίασε την προσοχή του στην επέκταση της έρευνας και της θεραπείας για ασθένειες που σχετίζονται με τη στρατιωτική θητεία, όπως η «Ασθένεια του Πολέμου του Κόλπου» και η έκθεση στο «Agent Orange». Εργάστηκε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των Υποθέσεων Βετεράνων.

Ο Ροκφέλερ έγινε ο πιο παλαιός γερουσιαστής της πολιτείας όταν ο μακροχρόνιος γερουσιαστής Ρόμπερτ Μπερντ απεβίωσε τον Ιούνιο του 2010. Δεν επανεκλέχθηκε το 2014 και τη θέση του ανέλαβε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Σέλι Μουρ Κάπιτο. Ο Ροκφέλερ ήταν το μόνο μέλος της οικογένειάς του που κατείχε δημόσιο αξίωμα ως Δημοκρατικός, σε μια οικογένεια που παραδοσιακά ήταν Ρεπουμπλικανική.