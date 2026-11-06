Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με 227 drones και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος – Στους 53 οι νεκροί στην Κομισουβάχα

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Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, με νέους θανάτους αμάχων, τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και μεταφορικές υποδομές. Την Παρασκευή (6/11), μία γυναίκα σκοτώθηκε από επίθεση drone σε πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, ενώ εργαζόμενη τραυματίστηκε από πλήγματα σε υποδομές μεταφορών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 227 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, ενώ ο αριθμός των νεκρών από το πολύνεκρο πλήγμα της 2ας Νοεμβρίου στην Κομισουβάχα αυξήθηκε στους 53.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν νέες ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να επιβληθούν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε επτά περιφέρειες της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε βομβαρδισμένες περιοχές, συχνά υπό την απειλή νέων ρωσικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ukrinform, το Kyiv Independent και την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS), τα πλήγματα επηρέασαν τόσο περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου όσο και πόλεις στο εσωτερικό της χώρας.

Κιροβοχράντ: Ρωσικά drones έπληξαν υποδομές μεταφορών – Τραυματίστηκε εργαζόμενη

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Παρασκευή εγκαταστάσεις μεταφορικών υποδομών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, στην κεντρική Ουκρανία, προκαλώντας πυρκαγιές σε τρία διαφορετικά σημεία.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Κροπιβνίτσκι και Νοβοουκραΐνσκ.

Σε μία από τις εγκαταστάσεις τραυματίστηκε εργαζόμενη, στην οποία παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Αντρίι Ράικοβιτς, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να στοχοποιούν τις υποδομές μεταφορών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν στα τρία σημεία όπου εκδηλώθηκαν φωτιές, αντιμετωπίζοντας διαρκώς τον κίνδυνο νέων πληγμάτων. Παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν να κατασβέσουν όλες τις πυρκαγιές.

Η περιφέρεια είχε δεχθεί επιθέσεις και το προηγούμενο βράδυ, όταν ρωσικό drone έπληξε κατοικία στην κοινότητα Ολεξαντρίβκα, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Παράλληλα, το πρωί της Παρασκευής καταγράφηκαν νέα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της περιοχής.

Κραματόρσκ: Νεκρή γυναίκα από drone που έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, νέα επίθεση ρωσικού drone είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα στο Κραματόρσκ.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών, μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου FPV έπληξε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, ενώ υπέστη ζημιές και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων.

Οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονταν από την απειλή νέων ρωσικών επιθέσεων στην περιοχή.

Η πόλη του Κραματόρσκ βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου και έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη (5/11), ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ρωσικό FPV drone έπληξε αυτοκίνητο στην πόλη, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Σλοβιάνσκ: Φωτιά σε ιδιωτική κατοικία μετά από ρωσικό πλήγμα

Νέες ζημιές καταγράφηκαν και στο Σλοβιάνσκ, επίσης στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών, ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία, προκαλώντας πυρκαγιά σε βοηθητικό κτίσμα.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων. Οι διασώστες αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τις προσπάθειες κατάσβεσης, εξαιτίας της απειλής επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.

Αντίστοιχη δυσκολία αντιμετώπισαν και τα συνεργεία που επιχειρούσαν στο Κραματόρσκ.

Οι δύο πόλεις αποτελούν σημαντικά αστικά κέντρα της περιφέρειας Ντονέτσκ και βρίσκονται σε περιοχές που υφίστανται διαρκή πίεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στους 53 οι νεκροί στην Κομισουβάχα – Περίπου 50 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Στους 53 αυξήθηκε την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση της 2ας Νοεμβρίου στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Τον νέο απολογισμό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Μιχαΐλο Σεμίκιν.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα τις έρευνες στα ερείπια υπόγειου σχολείου που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο και σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, περίπου 50 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Κατά την επίθεση της Δευτέρας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αρχικά το σχολικό κτίριο, όπου βρίσκονταν άμαχοι που είχαν συγκεντρωθεί για να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακολούθησε δεύτερο κύμα επιθέσεων, με εννέα επιπλέον αεροπορικές βόμβες να πλήττουν το καταφύγιο όπου είχαν αναζητήσει προστασία πολίτες και διασώστες.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και άνθρωποι που είχαν σπεύσει για να προσφέρουν βοήθεια μετά τα πρώτα πλήγματα.

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς τα συνεργεία αντιμετωπίζουν συνεχείς απειλές νέων βομβαρδισμών.

Στις έρευνες συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ οι διασώστες μεταφέρονται στην περιοχή με θωρακισμένα οχήματα.

Ο μεγάλος όγκος των συντριμμιών και η σκόνη δυσχεραίνουν τον εντοπισμό θυμάτων.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ζαπορίζια από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 227 drones μέσα σε μία νύχτα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι από τις 18:00 της Πέμπτης (5/11) μέχρι το πρωί της Παρασκευής η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 227 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν επιθετικά drones τύπου Shahed, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Gerbera και Parodiya, που χρησιμοποιούνται ως στόχοι παραπλάνησης της αεράμυνας.

Από το σύνολο των drones, τα 86 ήταν αεριωθούμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, μέχρι τις 08:00 το πρωί είχαν καταρριφθεί ή εξουδετερωθεί 196 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 70 αεριωθούμενα.

Την ίδια ώρα, περίπου 15 drones εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 14 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων αεροσκαφών έπεσαν σε άλλες οκτώ.

Η αντιμετώπιση της επίθεσης πραγματοποιήθηκε από μονάδες αντιαεροπορικών πυραύλων, αεροσκάφη, δυνάμεις ηλεκτρονικού πολέμου και κινητές ομάδες πυρός.

Έκτακτες διακοπές ρεύματος σε επτά περιφέρειες

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει νέα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε έκτακτες διακοπές ρεύματος στις περιφέρειες Βινίτσια, Ντνιπροπετρόφσκ, Ζιτόμιρ, Ζαπορίζια, Κιέβου, Χαρκόβου και Τσερνίχιβ.

Η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφεται στην περιοχή του Κιέβου, όπου οι ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο απαιτούν περιορισμούς στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκατάσταση των υποδομών.

Στην περιφέρεια Κιέβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και κατοικίες, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν τραυματισμούς πολιτών.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερες από 30 φορές έξι περιοχές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Επιπλέον, ρωσικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Μικολάιβ.

Ukrainian authorities said on Friday that one man had been killed in a morning attack on the Rivne region. Three others were also reportedly injured in strikes on Kyiv Oblast overnight. #EuropeNews

➡️ https://t.co/cPQtNV3IS4 https://t.co/rEDjRREkvR — euronews (@euronews) November 6, 2026

Νεκρός στην περιφέρεια Ρίβνε – Τραυματίες σε Χάρκοβο, Χερσώνα και Σούμι

Οι ρωσικές επιθέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.

Στην περιφέρεια Ρίβνε, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε πρωινή ρωσική επίθεση στην περιοχή Σάρνι.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της περιφέρειας και άλλων οικισμών προκάλεσαν τραυματισμούς πολιτών.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του προηγούμενου 24ώρου.

Στην κοινότητα Ιβανίβκα, ένα κοριτσάκι τριών ετών παρουσίασε οξεία αντίδραση στρες μετά τους βομβαρδισμούς.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα εναντίον της πόλης και άλλων 29 οικισμών.

Στην περιφέρεια Σούμι, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περίπου 30 επιθέσεις εναντίον 12 οικισμών.

Μια γυναίκα 51 ετών τραυματίστηκε, ενώ ένα 16χρονο κορίτσι παρουσίασε επίσης οξεία αντίδραση στρες.

Σχεδόν 190 συγκρούσεις στο μέτωπο μέσα σε μία ημέρα

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς, οι μάχες συνεχίζονται σε πολλά σημεία της γραμμής του μετώπου.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 24ώρου καταγράφηκαν 188 συγκρούσεις με τις ρωσικές δυνάμεις.

Η μεγαλύτερη πίεση σημειώθηκε στον άξονα του Ποκρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 16 επιθέσεις επιχειρώντας να προωθηθούν προς ουκρανικές θέσεις.

Στον άξονα της Κοστιαντινίβκα καταγράφηκαν 11 επιθέσεις, ενώ εννέα σημειώθηκαν στην κατεύθυνση της Χουλιαΐπολε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης 79 αεροπορικές επιδρομές, χρησιμοποιώντας 235 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ακόμη χιλιάδες επιθέσεις με drones και πυρά πυροβολικού κατά μήκος του μετώπου.

I held a coordination call on the efforts in our region to address the aftermath of Russian strikes and restore energy supplies. The situation is worst in Kyiv – people and businesses are facing prolonged power and water outages, and the challenges are extremely serious. In fact, these are the consequences of the failure to implement decisions at the city level on preparations for the heating season, as well as of this Russian operation against Ukraine’s energy infrastructure. The Ukrainian government is providing additional resources and taking measures that can help. This includes supplying equipment and accelerating restoration work. We also have agreements with Germany and Spain – I discussed this with leaders and companies during my visits – on the supply of necessary generators, cables, and other equipment. There were also reports on the situation in Dnipro, Kharkiv, the Poltava, Cherkasy, and Vinnytsia regions, Odesa and the region, as well as the Zhytomyr, Sumy, and Kyiv regions. We also held separate discussions with representatives of energy companies – both state-owned and private – about the need to bring in additional crews and accelerate restoration. The Prime Minister of Ukraine reported on the launch of a program of additional monthly payments for everyone involved in restoration work – including energy workers, utility workers, railway workers, and employees of water treatment and water supply facilities. Importantly, designated capabilities of the Armed Forces of Ukraine are being brought in to restore the power grid and energy facilities. There were reports from the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the Commander of the Air Force on the use of combat aircraft, groups protecting energy and infrastructure facilities, and mobile fire groups to shoot down “shaheds.” We are preparing additional supplies of munitions for F-16s – relevant agreements with our partners are already in place. The Prime Minister of Ukraine has also received separate instructions regarding communication with neighboring countries and the operation of export Solidarity Lanes. I thank each and every one of you who truly does EVERYTHING possible and works around the clock for our people! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2026

Ζελένσκι: Ζητά συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας πριν από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι νέες επιθέσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας και Ρωσίας, που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο επιδιώκει σαφείς και γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους του, ώστε να γνωρίζει ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

«Αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά, τι θα γίνει, από ποιον, με ποια μέσα και πότε; Οι απαντήσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το ζήτημα συζητήθηκε στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και άλλων συμμάχων.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει επίσης την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις αυξάνουν την πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ενόψει του χειμώνα.

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν ουκρανικές πόλεις, κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, ενώ οι ομάδες διάσωσης αναζητούν ακόμη αγνοουμένους στα ερείπια της Κομισουβάχα.