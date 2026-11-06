Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με 227 drones και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος – Στους 53 οι νεκροί στην Κομισουβάχα

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας με εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 227 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε μία νύχτα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από το πλήγμα στην Κομισουβάχα αυξήθηκε στους 53 με δεκάδες ανθρώπους να αγνοούνται, ενώ επιβλήθηκαν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε επτά περιφέρειες. Παράλληλα με τις 188 συγκρούσεις που καταγράφηκαν στο μέτωπο, ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητά συγκεκριμένες και γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας ενόψει των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

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Η σορός γυναίκας, καλυμμένη από τις ουκρανικές αρχές, βρίσκεται δίπλα σε κατεστραμμένο αυτοκίνητο έξω από πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετά από ρωσική επίθεση στις 6 Νοεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS Ντονέτσκ)
Η σορός γυναίκας, καλυμμένη από τις ουκρανικές αρχές, βρίσκεται δίπλα σε κατεστραμμένο αυτοκίνητο έξω από πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετά από ρωσική επίθεση στις 6 Νοεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS Ντονέτσκ)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 53 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική επίθεση στην Κομισουβάχα, ενώ περίπου 50 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα ερείπια σχολείου που λειτουργούσε ως καταφύγιο.
  • Μέσα σε μία νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε 227 drones εναντίον της Ουκρανίας, προκαλώντας νέους θανάτους αμάχων και καταστροφές σε κατοικίες και μεταφορικές υποδομές.
  • Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στο ενεργειακό δίκτυο, με αποτέλεσμα να επιβληθούν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε επτά περιφέρειες της χώρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, με νέους θανάτους αμάχων, τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και μεταφορικές υποδομές. Την Παρασκευή (6/11), μία γυναίκα σκοτώθηκε από επίθεση drone σε πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, ενώ εργαζόμενη τραυματίστηκε από πλήγματα σε υποδομές μεταφορών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 227 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, ενώ ο αριθμός των νεκρών από το πολύνεκρο πλήγμα της 2ας Νοεμβρίου στην Κομισουβάχα αυξήθηκε στους 53.

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Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν νέες ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να επιβληθούν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε επτά περιφέρειες της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε βομβαρδισμένες περιοχές, συχνά υπό την απειλή νέων ρωσικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ukrinform, το Kyiv Independent και την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS), τα πλήγματα επηρέασαν τόσο περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου όσο και πόλεις στο εσωτερικό της χώρας.

Πυροσβέστης επιχειρεί να σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε υποδομές μεταφορών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, στην κεντρική Ουκρανία, έπειτα από ρωσική επίθεση στις 6 Νοεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS)
Πυροσβέστης επιχειρεί να σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε υποδομές μεταφορών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, στην κεντρική Ουκρανία, έπειτα από ρωσική επίθεση στις 6 Νοεμβρίου 2026.
Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS)

Κιροβοχράντ: Ρωσικά drones έπληξαν υποδομές μεταφορών – Τραυματίστηκε εργαζόμενη

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Παρασκευή εγκαταστάσεις μεταφορικών υποδομών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, στην κεντρική Ουκρανία, προκαλώντας πυρκαγιές σε τρία διαφορετικά σημεία.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Κροπιβνίτσκι και Νοβοουκραΐνσκ.

Σε μία από τις εγκαταστάσεις τραυματίστηκε εργαζόμενη, στην οποία παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Αντρίι Ράικοβιτς, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να στοχοποιούν τις υποδομές μεταφορών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν στα τρία σημεία όπου εκδηλώθηκαν φωτιές, αντιμετωπίζοντας διαρκώς τον κίνδυνο νέων πληγμάτων. Παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν να κατασβέσουν όλες τις πυρκαγιές.

Η περιφέρεια είχε δεχθεί επιθέσεις και το προηγούμενο βράδυ, όταν ρωσικό drone έπληξε κατοικία στην κοινότητα Ολεξαντρίβκα, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Παράλληλα, το πρωί της Παρασκευής καταγράφηκαν νέα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της περιοχής.

Ουκρανοί πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα σε κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και πυκνούς καπνούς, μετά τα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές μεταφορών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, στις 6 Νοεμβρίου 2026.Φωτογραφία: DSNS Κιροβοχράντ
Ουκρανοί πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα σε κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και πυκνούς καπνούς, μετά τα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές μεταφορών στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, στις 6 Νοεμβρίου 2026.
Φωτογραφία: DSNS Κιροβοχράντ

Κραματόρσκ: Νεκρή γυναίκα από drone που έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, νέα επίθεση ρωσικού drone είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα στο Κραματόρσκ.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών, μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου FPV έπληξε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, ενώ υπέστη ζημιές και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων.

Οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονταν από την απειλή νέων ρωσικών επιθέσεων στην περιοχή.

Η πόλη του Κραματόρσκ βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου και έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη (5/11), ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ρωσικό FPV drone έπληξε αυτοκίνητο στην πόλη, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Εκτεταμένες ζημιές και καμένα διαμερίσματα σε πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, έπειτα από επίθεση ρωσικού drone στις 6 Νοεμβρίου 2026. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο κτίριο. Φωτογραφία: DSNS Ντονέτσκ
Εκτεταμένες ζημιές και καμένα διαμερίσματα σε πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, έπειτα από επίθεση ρωσικού drone στις 6 Νοεμβρίου 2026. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο κτίριο.
Φωτογραφία: DSNS Ντονέτσκ

Σλοβιάνσκ: Φωτιά σε ιδιωτική κατοικία μετά από ρωσικό πλήγμα

Νέες ζημιές καταγράφηκαν και στο Σλοβιάνσκ, επίσης στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών, ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία, προκαλώντας πυρκαγιά σε βοηθητικό κτίσμα.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων. Οι διασώστες αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τις προσπάθειες κατάσβεσης, εξαιτίας της απειλής επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.

Αντίστοιχη δυσκολία αντιμετώπισαν και τα συνεργεία που επιχειρούσαν στο Κραματόρσκ.

Οι δύο πόλεις αποτελούν σημαντικά αστικά κέντρα της περιφέρειας Ντονέτσκ και βρίσκονται σε περιοχές που υφίστανται διαρκή πίεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Φλόγες καταστρέφουν κτίσμα ιδιωτικής κατοικίας στο Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, έπειτα από ρωσικό πλήγμα στις 6 Νοεμβρίου 2026.Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) / Sky News
Φλόγες καταστρέφουν κτίσμα ιδιωτικής κατοικίας στο Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, έπειτα από ρωσικό πλήγμα στις 6 Νοεμβρίου 2026.
Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) / Sky News

Στους 53 οι νεκροί στην Κομισουβάχα – Περίπου 50 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Στους 53 αυξήθηκε την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση της 2ας Νοεμβρίου στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Τον νέο απολογισμό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Μιχαΐλο Σεμίκιν.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα τις έρευνες στα ερείπια υπόγειου σχολείου που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο και σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, περίπου 50 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Κατά την επίθεση της Δευτέρας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αρχικά το σχολικό κτίριο, όπου βρίσκονταν άμαχοι που είχαν συγκεντρωθεί για να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακολούθησε δεύτερο κύμα επιθέσεων, με εννέα επιπλέον αεροπορικές βόμβες να πλήττουν το καταφύγιο όπου είχαν αναζητήσει προστασία πολίτες και διασώστες.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και άνθρωποι που είχαν σπεύσει για να προσφέρουν βοήθεια μετά τα πρώτα πλήγματα.

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς τα συνεργεία αντιμετωπίζουν συνεχείς απειλές νέων βομβαρδισμών.

Στις έρευνες συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ οι διασώστες μεταφέρονται στην περιοχή με θωρακισμένα οχήματα.

Ο μεγάλος όγκος των συντριμμιών και η σκόνη δυσχεραίνουν τον εντοπισμό θυμάτων.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ζαπορίζια από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ουκρανοί διασώστες ανασύρουν σάκο με σορό από τα ερείπια κτιρίου στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μετά το ρωσικό πλήγμα της 2ας Νοεμβρίου 2026. Ο απολογισμός των νεκρών έχει αυξηθεί στους 53.Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS Ζαπορίζια)
Ουκρανοί διασώστες ανασύρουν σάκο με σορό από τα ερείπια κτιρίου στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μετά το ρωσικό πλήγμα της 2ας Νοεμβρίου 2026. Ο απολογισμός των νεκρών έχει αυξηθεί στους 53.
Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS Ζαπορίζια)

Η Ρωσία εξαπέλυσε 227 drones μέσα σε μία νύχτα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι από τις 18:00 της Πέμπτης (5/11) μέχρι το πρωί της Παρασκευής η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 227 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν επιθετικά drones τύπου Shahed, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Gerbera και Parodiya, που χρησιμοποιούνται ως στόχοι παραπλάνησης της αεράμυνας.

Από το σύνολο των drones, τα 86 ήταν αεριωθούμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, μέχρι τις 08:00 το πρωί είχαν καταρριφθεί ή εξουδετερωθεί 196 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 70 αεριωθούμενα.

Την ίδια ώρα, περίπου 15 drones εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 14 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων αεροσκαφών έπεσαν σε άλλες οκτώ.

Η αντιμετώπιση της επίθεσης πραγματοποιήθηκε από μονάδες αντιαεροπορικών πυραύλων, αεροσκάφη, δυνάμεις ηλεκτρονικού πολέμου και κινητές ομάδες πυρός.

Ουκρανοί διασώστες απομακρύνουν συντρίμμια από κατεστραμμένο κτίριο στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, αναζητώντας αγνοουμένους μετά τη ρωσική επίθεση της 2ας Νοεμβρίου 2026, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 53 ανθρώπους.Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS Ζαπορίζια)
Ουκρανοί διασώστες απομακρύνουν συντρίμμια από κατεστραμμένο κτίριο στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, αναζητώντας αγνοουμένους μετά τη ρωσική επίθεση της 2ας Νοεμβρίου 2026, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 53 ανθρώπους.
Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS Ζαπορίζια)

Έκτακτες διακοπές ρεύματος σε επτά περιφέρειες

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει νέα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε έκτακτες διακοπές ρεύματος στις περιφέρειες Βινίτσια, Ντνιπροπετρόφσκ, Ζιτόμιρ, Ζαπορίζια, Κιέβου, Χαρκόβου και Τσερνίχιβ.

Η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφεται στην περιοχή του Κιέβου, όπου οι ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο απαιτούν περιορισμούς στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκατάσταση των υποδομών.

Στην περιφέρεια Κιέβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και κατοικίες, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν τραυματισμούς πολιτών.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερες από 30 φορές έξι περιοχές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Επιπλέον, ρωσικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Μικολάιβ.

Νεκρός στην περιφέρεια Ρίβνε – Τραυματίες σε Χάρκοβο, Χερσώνα και Σούμι

Οι ρωσικές επιθέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.

Στην περιφέρεια Ρίβνε, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε πρωινή ρωσική επίθεση στην περιοχή Σάρνι.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της περιφέρειας και άλλων οικισμών προκάλεσαν τραυματισμούς πολιτών.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του προηγούμενου 24ώρου.

Στην κοινότητα Ιβανίβκα, ένα κοριτσάκι τριών ετών παρουσίασε οξεία αντίδραση στρες μετά τους βομβαρδισμούς.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα εναντίον της πόλης και άλλων 29 οικισμών.

Στην περιφέρεια Σούμι, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περίπου 30 επιθέσεις εναντίον 12 οικισμών.

Μια γυναίκα 51 ετών τραυματίστηκε, ενώ ένα 16χρονο κορίτσι παρουσίασε επίσης οξεία αντίδραση στρες.

Σχεδόν 190 συγκρούσεις στο μέτωπο μέσα σε μία ημέρα

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς, οι μάχες συνεχίζονται σε πολλά σημεία της γραμμής του μετώπου.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 24ώρου καταγράφηκαν 188 συγκρούσεις με τις ρωσικές δυνάμεις.

Η μεγαλύτερη πίεση σημειώθηκε στον άξονα του Ποκρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 16 επιθέσεις επιχειρώντας να προωθηθούν προς ουκρανικές θέσεις.

Στον άξονα της Κοστιαντινίβκα καταγράφηκαν 11 επιθέσεις, ενώ εννέα σημειώθηκαν στην κατεύθυνση της Χουλιαΐπολε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης 79 αεροπορικές επιδρομές, χρησιμοποιώντας 235 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ακόμη χιλιάδες επιθέσεις με drones και πυρά πυροβολικού κατά μήκος του μετώπου.

Ζελένσκι: Ζητά συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας πριν από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι νέες επιθέσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας και Ρωσίας, που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο επιδιώκει σαφείς και γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους του, ώστε να γνωρίζει ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

«Αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά, τι θα γίνει, από ποιον, με ποια μέσα και πότε; Οι απαντήσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το ζήτημα συζητήθηκε στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και άλλων συμμάχων.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει επίσης την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις αυξάνουν την πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ενόψει του χειμώνα.

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν ουκρανικές πόλεις, κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, ενώ οι ομάδες διάσωσης αναζητούν ακόμη αγνοουμένους στα ερείπια της Κομισουβάχα.

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