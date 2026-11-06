Τραγωδία στη Γερμανία: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος σε αυτοκινητόδρομο – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες – ΦΩΤΟ

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Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο επιβαίνοντες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον αυτοκινητόδρομο Α2 που συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.

Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα και οι αρχές έκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ανόβερο.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.