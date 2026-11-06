Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αποκλεισμός 10 μηνών από τα γήπεδα και πρόστιμο 60.000 ευρώ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες και πρόστιμο 60.000 ευρώ, λόγω αναρτήσεων στο Instagram. Πρόστιμο 30.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες και χρηματικό πρόστιμο 60.000 ευρώ, έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
  • Η απόφαση αφορά αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες περιλαμβανόταν οπτικοακουστικό υλικό με σύνθημα που αναφερόταν στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.
  • Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ, βάσει της αρχής της αντικειμενικής ευθύνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες και χρηματικό πρόστιμο 60.000 ευρώ, έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η απόφαση αφορά αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες περιλαμβανόταν οπτικοακουστικό υλικό με σύνθημα που αναφερόταν στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ, βάσει της αρχής της αντικειμενικής ευθύνης.

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