Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Ακολούθησαν χωριστούς δρόμους – Η κοινή ανακοίνωση

Με δελτίο Τύπου, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Οι δύο τραγουδιστές, οι οποίοι απέκτησαν έναν γιο τον Σεπτέμβριο του 2024 και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2025, ξεκαθαρίζουν ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους. 

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Γιώργος Λιβάνης Ανδρομάχη
Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.
  • Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 οι δύο τραγουδιστές ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
  • «Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη.

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Με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2024. Τον Οκτώβριο του 2025, οι δύο τραγουδιστές ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

«Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.

Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω». 

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